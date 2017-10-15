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Выборы

Избиратели приходят на выборы со своими ручками

Граждане КР приходят на избирательные участки со своими шариковыми ручками. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Читатели ИА «24.kg» также сообщили по WhatsApp, что во время голосования используются ручки, следы от которой могут исчезнуть, поэтому они призывают брать свою ручку на участок.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева отметила, что «кто-то намеренно создает нервозную обстановку, заявляя об этом».

«Автоматически считывающее устройство (АСУ) считывает любую ручку. Поэтому избиратели могут брать свою, запрета нет, но нежелательно. Просто наши маркеры нежирные, и считывающий элемент не так быстро забивается», — сказала она ИА «24.kg».
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