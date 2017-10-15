ЦИК разослал письмо о запрете кабельного видеонаблюдения на участках

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов разослала циркулярное письмо о запрете на установку кабельного видеонаблюдения на избирательных участках. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Однако ранее ЦИК сообщал, что в день голосования общественные наблюдатели, согласно статье 10 Конституционного закона КР, имеют право свободно вести фото- и видеосъемку, не нарушая тайны голосования.

Из собственных источников стало известно о создании 14 октября циркулярного письма за подписью Бекматова, в котором говорится о том, что «установка кабельного видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях не разрешается в связи с созданием препятствий в работе избирательных комиссий в день голосования».

Фото ИА «24.kg». Циркулярное письмо ЦИК. 15 октября 2017 года

Как пояснил ИА «24.kg» сам Абдыжапар Бекматов, это сделано во избежание давления на избирателей, на их свободное волеизъявление.

Абдыжапар Бекматов уточнил, что это касается тех случаев, если кто-то захочет установить камеры над кабинками и урнами, где происходит голосование, дабы не нарушить его тайну. Он подчеркнул, что во всех остальных случаях фото- и видеосъемка разрешена.

Ранее члены движения «Наш вклад» Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз придумали, как избежать «карусели» на выборах президента 15 октября. Об этом они заявили на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По их словам, на избирательных участках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу будут установлены камеры со специальной фиксирующей программой, опознающей избирателя по внешности.

Если избиратель уже проголосовал на одном участке, он не сможет сделать это еще раз, но на другом участке. Программой будут снабжены и смартфоны наблюдателей.

По заверению создателей, это поможет избежать подтасовок.

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Напомним, сегодня проходят выборы президента Кыргызской Республики. В списке на пост главы государства зарегистрировано 11 кандидатов в президенты.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно Конституции, он не может повторно баллотироваться на высокий государственный пост.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 3 миллиона 250 тысяч 768 избирателей. Из них 2 миллиона 908 тысяч 453 человека проживают в республике.

Сформировано 2 тысячи 375 избирательных участка, из них 37 участков находятся за рубежом. Количество избирателей составляет 18 тысяч 580 — они прошли необходимую процедуру, то есть встали на консульский учет и сдали биометрику. Самое большое количество — в России. Еще 98 тысяч 735 человек идут по дополнительным избирательным участкам. Из списка за год исключены 17 тысяч 180 избирателей.

Разрешение на мониторинг избирательного процесса получили представители 58 стран и 56 организаций.

Для освещения президентских выборов Центризбирком аккредитовал 35 иностранных СМИ и 67 зарубежных корреспондентов.

Предварительные итоги выборов-2017 должны появиться в течение полутора часов, заявляла в парламенте председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.