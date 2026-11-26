Кыргызстан значительно отстает от Казахстана и Узбекистана по готовности государства к внедрению искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты международного рейтинга Government AI Readiness Index — 2025, подготовленного британской аналитической компанией Oxford Insights.

Согласно исследованию, КР набрала всего 33,28 балла из 100 возможных и заняла 119-е место среди 195 государств мира.

Для сравнения, Казахстан получил 56,70 балла и расположился на 58-м месте, а Узбекистан с результатом 56,11 балла занял 62-ю строчку рейтинга.

Таким образом, Кыргызстан уступает РК сразу 61 позицию, а РУз — 57. Разрыв по количеству набранных баллов составляет более 20 пунктов.

В Центральной Азии КР оказалась на 3-м месте из пяти стран. Ниже расположились только Туркменистан с 31,17 балла и Таджикистан с 29,08 балла.

Индекс Government AI Readiness Index оценивает, насколько государства готовы использовать искусственный интеллект в управлении, экономике и предоставлении государственных услуг.

При составлении рейтинга эксперты учитывают наличие государственной политики в сфере ИИ, развитие цифровой инфраструктуры, доступность данных, кадровый потенциал, технологические возможности и способность государственных органов внедрять новые решения.

Исследование показывает существенный разрыв между странами Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан набрали более 56 баллов, тогда как показатели остальных трех государств региона не достигли даже 34 баллов.

При этом рейтинг не отражает число граждан, пользующихся ChatGPT и другими нейросетями. Речь идет прежде всего о готовности государственных институтов и технологической среды к применению искусственного интеллекта.

Исследование охватило 195 стран мира.