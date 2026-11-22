23 ноября. Концерт «Дети Просвета»

«Дети Просвета» — новая концертная программа Ди Курцмана, который уже много лет сплетает интонации русского рока, кельтской музыки и авторской песни в честный разговор о времени и человеке.

SomeWhere Bistro, 20.00.

12-29 ноября. Выставка «Конь окрыляет человека»

Выставка посвящена 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Представлены произведения разных лет, отражающие многогранный путь мастера и его творческие поиски. Работы объединяют особый взгляд художника на мир, его любовь к родной земле и глубокое понимание национальной культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-30 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители творчества художника часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

24-27 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 ноября — 6 декабря. Выставка «Цвет и пространство»

Роза Джангарачева — одна из немногих кыргызских художников-женщин, представляющих современное изобразительное искусство Кыргызстана. Экспозиция выставки «Цвет и пространство» объединяет живописные и графические произведения разных периодов творчества автора, раскрывая ее взгляд на культурное наследие и философию бытия.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

24 ноября — 6 декабря. Выставки «Путешествие по петроглифам Центральной Азии»

На выставке будут представлены древние наскальные изображения Центральной Азии, а также их историческое и культурное значение в мультимедийном формате. В подготовке проекта приняли участие специалисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

17-30 ноября. Выставки

Гостей ждут выставки «Опричь суеты» и «Фантазия во сне и наяву».

Галерея «Дубовый парк», 10.00-20.00.

24 ноября. Специальный показ

Пройдет показ с обсуждением фильма Темира Бирназарова «Неизвестный маршрут» (2008).

ТРЦ «Дордой-Плаза», 18.30.

24, 26-27 ноября. Спектакли

Покажут спектакли на кыргызском языке: притчу «Карагул ботом», комедию «Кичинекей адамдын чон трагедиясы», драму «Эне».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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24 ноября. Концерт «Мимолетности души»

Вечер популярной классической музыки. Исполнители: Ермек Курманаев — заслуженный деятель Казахстана, солист Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, Анара Камельинова — обладательница звания «Мәдениет саласының үздігі», старший преподаватель Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

24 ноября. Рок-опера «Юнона и Авось»

В спектакле заняты московские артисты — звезды новой волны: братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер театра и кино Николай Дроздовский, Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская и другие.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

25 ноября. Концерт студентов фортепианного отделения

В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Карла Черни, Фредерика Шопена, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Николая Метнера, Клода Дебюсси, Яна Сибелиуса, Арама Хачатуряна.

Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова, 18.00.

25 ноября. Концерт Disco Legends

Песни, которые звучали на школьных дискотеках и первых вечеринках с друзьями, снова прозвучат на сцене. Оркестр и вокалисты исполнят хиты европейских дискотек 80-90-х — музыку ABBA, Boney M, Modern Talking, Ricchi e Poveri, Joe Dassin и другие песни, которые узнаются с первых секунд.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.30.

25 ноября. Концерт Best of ne prosto pop

Это самые популярные поп-песни 2000-х в живом исполнении Ne Prosto Orchestra и хора — танцевальное диско-пати c мощной аранжировкой и энергией настоящего шоу.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

26 ноября. Спектакль «Гоголь. Фантазия»

Премьера спектакля Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени Касымалы Жантошева (Каракол). Это фантасмагория по мотивам повестей Николая Гоголя «Старосветские помещики» и «Шинель».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 14.00.

26 ноября. Концерт Марьяны Локель

Марьяна Локель — представительница поколения артистов, для которых путь в поп-музыку начался не с традиционной звукозаписывающей индустрии, а с коротких видео и социальных сетей. Музыкальная история Марьяны Локель началась в 2022 году с песни «Зажгутся елки», записанной вместе с Elizabett.

Nomad Arena, 19.00.

26 ноября. Фортепианный концерт Koba Bakytovich

Koba Bakytovich — пианист и композитор из Кыргызстана, чья аудитория в TikTok превышает 500 тысяч подписчиков. В программе авторские сочинения пианиста и его интерпретации произведений Ludovico Einaudi, Yiruma, Hans Zimmer, Yanni, Giovanni Marradi и других композиторов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

26 ноября. Кинопремьеры

«Новые похождения Клиффа Бута» (боевик). Лос-Анджелес, 1977 год. Клифф Бут — бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона — теперь становится посредником голливудских студий и помогает им устранять проблемы.

«Колотун и волшебное королевство» (фэнтези). Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в Волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злобного мага Колотуна, а с магами, особенно злобными, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, Снегиревым предстоит отправиться на поиски артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей.

«Астрал. Иной мир» (ужасы). Ночная поездка матери и ее слабовидящей дочери превращается в кошмар, когда их автобус ломается посреди проклятого леса. Пока мать отчаянно ищет пропавшего ребенка в реальном мире, девочка оказывается заперта в зловещем «ином мире» — искаженной и смертельно опасной реальности.

«Рокки — это я» (драма). Начинающий актер Сильвестр Сталлоне пишет сценарий о молодом боксере по имени Рокки. Историей заинтересовывается крупная голливудская студия, которая предлагает автору внушительный гонорар. Но Сталлоне готов продать сценарий только при условии, что сам исполнит главную роль. Продюсеры не видят в малоизвестном актере подходящего кандидата и настаивают на другой звезде.

27 ноября. Концерт «Шедевры мировой классики»

Произведения Петра Чайковского прозвучат в исполнении большого симфонического оркестра. Солист вечера — Джумаш Дурусалиев (Лондон). Это программа, в которой масштаб симфонического звучания соединяется с выразительностью сольной партии и музыкой, не требующей дополнительных объяснений.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.