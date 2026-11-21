«Бегущий по лезвию 2099» и «Тайный город»: премьеры сериалов следующей недели
С 23 по 29 ноября на экранах стартуют масштабные премьеры и продолжения ожидаемых сериалов, включая фантастический проект «Бегущий по лезвию 2099», российское фэнтези «Тайный город» и второй сезон триллера «Дорогуша». Для маленьких зрителей стартует уже 18 сезон «Губки Боба».
«Бегущий по лезвию 2099», фантастика, премьера (25 ноября)
Действие разворачивается спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» в возрожденном Лос-Анджелесе. Скрывающаяся от жестокого преследования Кора вынуждена объединиться с Олвен — репликантом, чей жизненный цикл подходит к концу. Вместе им в качестве агентов предстоит выследить опасного беглеца, который хранит шокирующую правду, способную полностью уничтожить мегаполис.
«Тайный город», фэнтези, премьера (23 ноября)
В сердце современной Москвы скрывается параллельный мир, где веками ведут борьбу за власть древние магические кланы Навь, Чудь и Ведь. Обычный айтишник Артем случайно становится обладателем мощного артефакта, который открывает ему двери в эту скрытую реальность. Невольно вмешавшись в противостояние Великих Домов, он оказывается в эпицентре конфликта. Теперь от его выбора зависит не только собственная жизнь, но и судьба всего человечества.
«Дорогуша», триллер, второй сезон (26 ноября)
Продолжение истории Рианнон, обычной девушки, которая живет тихой жизнью с парнем и маленькой собачкой. Днем ее работа офис-менеджера унизительна и не приносит удовлетворения. Вечером она покорно слушает, как подруги обсуждают планы на свадьбы и детей.
Рианнон никогда не жалуется, с улыбкой переживая все это, сохраняя спокойствие и блестящее остроумие. Она стала мастером в том, чтобы держать себя в руках. Быть нормальной. Но за этой маской скрывается дремлющая мощь и давно похороненная тайна, которую Рианнон мечтает забыть.
Когда случайная встреча с незнакомцем приводит к шокирующему акту насилия, маска Рианнон полностью спадает, и ей приходится столкнуться с темной стороной, которую она так долго скрывала. Девушка, которую все игнорировали, возможно, сможет уйти от наказания за убийство.
«Раскопки», приключенческая комедия, премьера (23 ноября)
Сериал рассказывает о четырех женщинах, участвующих в археологических раскопках в Греции, каждая из которых сталкивается с различными жизненными проблемами. Когда они обнаруживают погребенную тайну, которая может изменить историю, они оказываются втянутыми в опасный международный заговор.
«Губка Боб Квадратные Штаны», мультфильм, 18 сезон (27 ноября)
Продолжаются невероятные приключения Губки Боба и компании на дне Тихого океана, преимущественно в небольшом вымышленном городке под названием Бикини-Боттом, где есть все, что нужно для полноценной современной жизни. А главное, здесь есть закусочная «Красти Крабс», в которой не покладая рук трудится главная звезда мультсериала.
Вместе с Губкой Бобом в Бикини-Боттом проживает осьминог Сквидвард Тентиклс, педант и просто зануда, не самая сообразительная морская звезда Патрик, влюбленный в деньги мистер Юджин Крабс, неутомимый злодей Шелдон Планктон и еще целое море всякой антропоморфной живности. Каждый новый день приносит им новые заботы, сюрпризы и поводы для веселья.