С 23 по 29 ноября на экранах стартуют масштабные премьеры и продолжения ожидаемых сериалов, включая фантастический проект «Бегущий по лезвию 2099», российское фэнтези «Тайный город» и второй сезон триллера «Дорогуша». Для маленьких зрителей стартует уже 18 сезон «Губки Боба».

1 «Бегущий по лезвию 2099», фантастика, премьера (25 ноября)

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Действие разворачивается спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» в возрожденном Лос-Анджелесе. Скрывающаяся от жестокого преследования Кора вынуждена объединиться с Олвен — репликантом, чей жизненный цикл подходит к концу. Вместе им в качестве агентов предстоит выследить опасного беглеца, который хранит шокирующую правду, способную полностью уничтожить мегаполис.

2 «Тайный город», фэнтези, премьера (23 ноября)

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В сердце современной Москвы скрывается параллельный мир, где веками ведут борьбу за власть древние магические кланы Навь, Чудь и Ведь. Обычный айтишник Артем случайно становится обладателем мощного артефакта, который открывает ему двери в эту скрытую реальность. Невольно вмешавшись в противостояние Великих Домов, он оказывается в эпицентре конфликта. Теперь от его выбора зависит не только собственная жизнь, но и судьба всего человечества.

3 «Дорогуша», триллер, второй сезон (26 ноября)

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Продолжение истории Рианнон, обычной девушки, которая живет тихой жизнью с парнем и маленькой собачкой. Днем ее работа офис-менеджера унизительна и не приносит удовлетворения. Вечером она покорно слушает, как подруги обсуждают планы на свадьбы и детей.

Рианнон никогда не жалуется, с улыбкой переживая все это, сохраняя спокойствие и блестящее остроумие. Она стала мастером в том, чтобы держать себя в руках. Быть нормальной. Но за этой маской скрывается дремлющая мощь и давно похороненная тайна, которую Рианнон мечтает забыть.

Когда случайная встреча с незнакомцем приводит к шокирующему акту насилия, маска Рианнон полностью спадает, и ей приходится столкнуться с темной стороной, которую она так долго скрывала. Девушка, которую все игнорировали, возможно, сможет уйти от наказания за убийство.

4 «Раскопки», приключенческая комедия, премьера (23 ноября)

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Сериал рассказывает о четырех женщинах, участвующих в археологических раскопках в Греции, каждая из которых сталкивается с различными жизненными проблемами. Когда они обнаруживают погребенную тайну, которая может изменить историю, они оказываются втянутыми в опасный международный заговор.

5 «Губка Боб Квадратные Штаны», мультфильм, 18 сезон (27 ноября)

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Продолжаются невероятные приключения Губки Боба и компании на дне Тихого океана, преимущественно в небольшом вымышленном городке под названием Бикини-Боттом, где есть все, что нужно для полноценной современной жизни. А главное, здесь есть закусочная «Красти Крабс», в которой не покладая рук трудится главная звезда мультсериала.

Вместе с Губкой Бобом в Бикини-Боттом проживает осьминог Сквидвард Тентиклс, педант и просто зануда, не самая сообразительная морская звезда Патрик, влюбленный в деньги мистер Юджин Крабс, неутомимый злодей Шелдон Планктон и еще целое море всякой антропоморфной живности. Каждый новый день приносит им новые заботы, сюрпризы и поводы для веселья.