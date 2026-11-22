Айдар Акылбек уулу — режиссер и оператор родом из Бишкека, в настоящее время живет и работает в США. За более чем десять лет профессиональной деятельности он работал над рекламными роликами, брендовым контентом и документальными фильмами в Кыргызстане, Чехии и США. Является основателем студии по производству рекламного контента в Чикаго.

Айдар — кинематографист в третьем поколении: его дедушка работал продюсером на киностудии «Кыргызфильм», а отец был оператором. В настоящее время он учится в магистратуре USC School of Cinematic Arts в Лос-Анджелесе — одной из ведущих киношкол США.

В интервью 24.kg Айдар рассказал о жизни и работе в штатах особенностях американской киноиндустрии и мечте снять полнометражный фильм мирового уровня.

— Айдар, расскажите о себе и когда впервые появился интерес к кино?

— Я родился и вырос в Бишкеке. Учился в физико-математической школе и думал стать экономистом, как большинство одноклассников. Но в одиннадцатом классе снял первую короткометражку и понял, чем хочу заниматься.

— Насколько сильно на ваш выбор профессии повлияли дедушка и отец? Помните ли вы моменты из детства, связанные с их работой?

— Они умерли, когда я был совсем маленьким, я их не помню. Знаю о них по рассказам родных, друзей и коллег. Дедушка, Иманкул Абдыкулов, был директором картин в «Кыргызфильме». Папа Акылбек Абдыкулов был кинооператором.

! Справка 24.kg Иманкул Абдыкулов активно участвовал как заместитель директора или директор фильма в создании таких картин, как «Улица космонавтов» (1963) М. Рошаль, «Джура» (1964) А. Бергункера, «Первый учитель» (1965) А. Михалкова-Кончаловского, «Небо нашего детства» (1966) Т. Океева, «Выстрел на перевале Караш» (1969) Б. Шамшиева, «Засада» (1969) Г. Базарова, «Красное яблоко» (1975) Т. Океева и других.

Помню, что дома лежали старые фотоаппараты, пленки, оборудование для проявки. Тогда я не понимал их ценности, и многое потерялось.

Мама рассказывала, что отец всегда хотел поступить в киношколу и стать режиссером. Эта мысль осталась со мной. Отец хотел в киношколу, я в нее поступил.

— Чувствуете ли вы, что продолжаете семейную творческую традицию, или стараетесь сформировать собственный стиль и независимый профессиональный путь?

— И то, и другое. Дедушка был директором картин, по-американски это линейный продюсер. Отец был оператором. Режиссеров в семье не было, так что этот путь я прохожу первым. Пока я еще в поиске своего стиля.

— Как вы пришли к решению строить карьеру за пределами Кыргызстана? Это было осознанное стремление или обстоятельства сложились сами собой?

— Это было осознанное решение. Мне всегда было интересно, как снимают кино в других странах. Я поступил в Праге на факультет фотографии, потому что меня интересовала операторская работа. За четыре года понял, что чешская индустрия мне не подходит — я вырос на американских фильмах и хотел учиться и работать в Голливуде.

❮ ❯ ✏️ Edit 2/2 Фото из архива собеседника

— В каких странах успели пожить? Как осели в Чикаго? Что оказалось самым неожиданным в жизни в США?

— Четыре года я жил и учился в Праге. Потом учился на маркетолога в США и получил степень бакалавра. Начинать сразу в Лос-Анджелесе было слишком дорого, а в Чикаго у нас с супругой были знакомые. Мы встали там на ноги и только после этого переехали в Лос-Анджелес.

Самым неожиданным оказалось то, что здесь я впервые не чувствую себя чужим. В Европе я часто ощущал потолок, выше которого приезжему не подняться. В США неважно, откуда ты приехал. Если умеешь работать и готов вкладываться, тебе дают шанс.

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— С какими трудностями вы столкнулись, когда начинали работать на зарубежном рынке?

— Язык. Когда я приехал, английский был на среднем уровне, а общался я в основном со своими, практики не было.

Вторая трудность: культура. С иммигрантами легче, чем с американцами, которые выросли здесь: другие условия, другие привычки, не всегда понимаешь друг друга с первого раза. И здесь больше правил. Экспромт, к которому я привык, на площадке не работает: все решается заранее и на бумаге.

❮ ❯ ✏️ Edit 2/2 Фото из архива собеседника

— Насколько сложно иностранному специалисту заявить о себе в американской киноиндустрии?

— Очень сложно. В Голливуд съезжаются десятки тысяч сильных специалистов со всего мира. Чтобы тебя заметили, нужно постоянно выходить на съемки, знакомиться, общаться.

Самое трудное — баланс между профессией и человеческими качествами. В индустрии часто важнее, какой ты человек, чем-то, что ты умеешь, потому что от этого зависит атмосфера на площадке. Талантливого, но грубого специалиста второй раз не позовут.

— Как вы оцениваете свои работы спустя время? Есть ли проект, который сегодня вы сделали бы совершенно иначе?

— Я не люблю пересматривать свои работы. Профессия заставляет постоянно учиться, и со временем видишь в старых фильмах все больше ошибок. Например, в короткометражке Served Meat, которую я снял в прошлом году в Чикаго, сегодня я бы доработал сценарий. А вот работу с командой и актерами на том проекте до сих пор вспоминаю с теплотой.

— Какие награды для вас наиболее ценны? Почему?

— В прошлом году мой короткометражный фильм Served Meat победил на фестивале в Греции. Наш рекламный ролик вошел в мировой топ-5 конкурса Musicbed Challenge. Еще мы выиграли конкурс «Снять за 48 часов». Но от каждого проекта в памяти остается не награда, а люди и то, что мы вместе преодолели. Процесс для меня интереснее результата. Конечно, я хочу и в Канны, и «Оскар». Но если выбирать, я бы предпочел поработать с Дени Вильневом — он один из моих самых любимых режиссеров, особенно за фильмы «Прибытие» и «Убийца». Хотя одно другому не мешает.

— В 2026 году вы начали обучение в магистратуре USC School of Cinematic Arts. Почему решили вернуться к академическому образованию спустя много лет профессионального опыта?

— Про USC я знаю со школы: гуглил лучшие киношколы мира, и она всегда была в первой тройке. Когда переехал в США, понял, что Лос-Анджелес — мой город. Нью-Йорк для меня слишком многолюдный и хаотичный, а здесь я чувствую себя как дома.

Учиться никогда не поздно, а режиссеру жизненный опыт только помогает. Со мной учатся люди разных возрастов и бэкграундов. Опыт работы и общения с людьми позволяет мне брать от учебы больше, чем я взял бы в 20 лет.

— Чем обучение в одной из известных киношкол США отличается от реальной работы на съемочной площадке?

— Так как это топовая киношкола мира, то с профессиональной точки зрения отличий мало. Мы делаем все, что нужно для настоящей площадки: документы, разрешения, подписи, бюджет. Подготовка у нас часто тщательнее, чем на коммерческих съемках.

Отличается атмосфера. На студенческой площадке все знают, что пришли учиться, поэтому люди открыты: если ты чего-то не знаешь, тебе объяснят и помогут. На больших проектах иерархия жестче, и чем больше бюджет, тем меньше права на ошибку.

— Какие знания и навыки вы рассчитываете получить в USC?

— Первое — это люди. После выпуска у меня будет круг однокурсников, с которыми буду работать всю жизнь. Я учусь третий месяц и уже вижу, как вырос в общении.

Второе — это профессия. Меня интересуют режиссура, работа с актерами и сценарий. В операторской работе у меня уже есть опыт, но и здесь есть, у кого учиться. Например, у нас в киношколе преподает оператор фильма «Гранд Будапешт» Роберт Д. Йоумен.

— Какие профессиональные цели вы ставите перед собой после окончания магистратуры?

— Снять полнометражный дебют. Три года учебы я использую, чтобы найти для него историю и собрать лучшую команду. Индустрия сейчас быстро меняется, поэтому жесткий план я не строю, но цель одна.

— Как поступить в магистратуру киношколы в США из Кыргызстана?

— У каждой школы свои требования. Иностранцам нужен тест по английскому, например, IELTS или TOEFL. Но главное не он. Главное: эссе о себе, короткометражка по заданию школы, в некоторых школах еще сценарий и портфолио. Конкурс очень жесткий: в ведущие школы проходят несколько процентов заявителей со всего мира. Я сам несколько лет получал отказы, прежде чем поступил.

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— Какие истории о кыргызстанцах, нашей культуре или обществе вам хотелось бы рассказать международной аудитории?

— Я больше десяти лет живу за рубежом, поэтому мне близка история иммигранта: человека, который ищет свой дом и свое место. Например, о человеке, который потерял свой дом, но и не нашел нового.

— Как вы оцениваете современный кыргызский кинематограф? Чего, на ваш взгляд, не хватает кыргызской киноиндустрии для выхода на международный рынок?

— Я видел не так много современных кыргызских фильмов, поэтому судить всю индустрию не возьмусь. Наше авторское кино показывается и выигрывает на крупнейших фестивалях мира. Чего, на мой взгляд, не хватает, так это зрительского кино, понятного человеку из любой страны. Это простые вещи: зритель должен понимать, кто герой, чего он хочет сильнее всего на свете и что ему мешает это получить. Этому в Голливуде учат в первую очередь.

— Каким вы видите себя через пять-десять лет?

— Планировать так далеко сложно, нужно оставаться гибким. Но одно знаю точно: к этому времени я хочу снять полнометражный фильм мирового уровня.

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— Чего вам не хватает вдали от родины? Нашли ли вы свой новый дом?

— Больше всего не хватает наших гор, Иссык-Куля, кобыльего молока на джайлоо. Свой дом я пока не нашел, но как будто уже сильно изменился, чтобы считать себя своим в Кыргызстане.

— Какой совет вы могли бы дать молодым кыргызстанцам, которые мечтают построить карьеру в международной киноиндустрии?

— Учите английский, и не только академический, а разговорный, на котором можно дружить.

Присмотритесь к китайскому. Примерно треть моих однокурсников из Китая, среди них много талантливых ребят, и они очень поддерживают друг друга.

И выберите одно или два ремесла, кроме режиссуры: операторскую работу, монтаж, сценарий, звук и тому подобное. Станьте в этом очень сильными. Тогда вас будут звать на съемки, даже если режиссерское кресло пока занято.