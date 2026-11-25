В Кыргызстане предлагают продлить государственное субсидирование импорта и реализации бензина АИ-92, дизельного топлива и автомобильного сжиженного газа до 31 марта 2027 года. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан Министерством экономики и коммерции для стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и обеспечения бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок.

Напомним, действующий механизм субсидирования был введен постановлением кабинета министров от 25 мая 2026 года № 369. Первоначально его действие предусматривалось до 31 декабря 2026 года. Теперь этот срок предлагают продлить еще на три месяца.

Одновременно планируется установить, что размер субсидии не может превышать 20 процентов от определенной фиксированной цены топлива.

Изменения также коснутся порядка уплаты акцизного налога. Для производителей и импортеров бензина, дизельного топлива и сжиженного газа предлагается установить срок его уплаты до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Для нефтепродуктов, поставляемых из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, предусматривается возможность отсрочки или рассрочки таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС.

Кроме того, предлагается учитывать при расчете субсидий документально подтвержденные расходы на оформление экспортных таможенных деклараций в стране поставщика.

Отдельные нормы направлены на упрощение получения субсидий для топлива, наименование которого в сопроводительных документах отличается от указанного в действующем постановлении.

В таких случаях импортерам потребуется подтверждение Министерства энергетики о соответствии нефтепродуктов техническим требованиям, установленным для бензина АИ-92 (ЭКО-93) и автомобильного дизельного топлива.

Как отмечается в справке-обосновании, предлагаемые изменения должны повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить стабильность поставок социально значимых видов топлива.

При этом принятие постановления, по оценке разработчиков, не потребует дополнительных расходов, не предусмотренных республиканским бюджетом.

В случае принятия основная часть изменений вступит в силу с 1 декабря 2026 года.