Иран может стать первой страной нового формата «СНГ+». Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Вопрос о присоединении ИРИ к Содружеству Независимых Государств в формате «СНГ+» сейчас решается, исламская республика может стать первой страной, получившей такой статус, сказал он.

«На саммите в «Авазе» (национальная туристическая зона в Туркменбаши) в Туркменистане впервые появился президент Ирана [Масуд Пезешкиан], который заявил, что они хотели бы начать формат «СНГ+». Этот вопрос вызвал интерес, конечно, у многих в СНГ. И я чувствую, оценки в основном позитивные. Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить ИРИ как первому государству», — добавил Сергей Лебедев.