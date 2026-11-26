В Бишкеке в отношении двух девушек составили протоколы за мелкое хулиганство после конфликта в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

Ранее видео с их оскорблениями в адрес друг друга появилось в социальных сетях.

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Милиция установила личности девушек. Их доставили в отдел милиции № 6 для разбирательства.

По факту провели доследственную проверку. В отношении обеих участниц конфликта составили протоколы по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса КР о правонарушениях.