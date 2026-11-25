Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение лидера Беларуси Александра Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Новини. LIVE».

«Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем… Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан что ли? Взять меня в самолет и полететь», — сказал Зеленский.

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Он также предложил Александру Лукашенко встречный вариант. «Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры», — возмутился он.

Ранее Лукашенко предложил Зеленскому вместе полететь в Москву, отметив, что выступит «гарантом его безопасности». По его мнению, Минск, Москва и Киев быстрее бы договорились о завершении войны, чем при участии европейцев, поскольку будущее региона должны определять «три славянских народа».