За час явка избирателей на выборах выросла почти на пять процентов

За час явка избирателей на выборах президента Кыргызстана выросла почти на пять процентов. Такие данные приводит Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Отмечается, что на 17.00 проголосовали 1 миллион 213 тысяч 803 избирателя. Это 40,12 процента от общего числа имеющих право голоса. Всего на выборах проголосовать могут 3 миллиона 25 тысяч 770 человек.

Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов сообщил, что явка избирателей на 16.00 составила 35,8 процента. На участки пришли чуть более одного миллиона человек.

Активнее всего голосуют в Оше (явка — 52,8 процента), Таласе (45,75 процента) и Бишкеке (45,05 процента).