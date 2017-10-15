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Выборы

За час явка избирателей на выборах выросла почти на пять процентов

За час явка избирателей на выборах президента Кыргызстана выросла почти на пять процентов. Такие данные приводит Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Отмечается, что на 17.00 проголосовали 1 миллион 213 тысяч 803 избирателя. Это 40,12 процента от общего числа имеющих право голоса. Всего на выборах проголосовать могут 3 миллиона 25 тысяч 770 человек.

Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов сообщил, что явка избирателей на 16.00 составила 35,8 процента. На участки пришли чуть более одного миллиона человек.

Активнее всего голосуют в Оше (явка — 52,8 процента), Таласе (45,75 процента) и Бишкеке (45,05 процента).
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