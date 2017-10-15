Глава ЦИК: Выборы президента проходят спокойно, но нарушения есть

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала журналистам о нарушениях на участках в день выборов президента.

По ее словам, все факты зафиксированы. Создан координационный совет, куда уже поступило 20 заявлений. Все сигналы, как подчеркнула Шайлдабекова, проверяются. Информация в большинстве своем не подтверждается.

Председатель ЦИК добавила, что на некоторых участках действительно АСУ выходят из строя на короткий период, но неполадки тут же устраняются. Очередей и затора на участках нет.

Нуржан Шайлдабекова подтвердила, что на четырех участках (один в Оше) неработающие АСУ заменили стационарными урнами.

«Фактов о голосовании по фальшивым чекам не зафиксировано. Но члены УИК проинструктированы на этот счет и, думаю, смогут защитить итоги голосования на своих участках. В противном случае, если такие нарушения будут зафиксированы, то результаты будут отменены», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Нуржан Шайлдабекова рассказала про вынос бюллетеня с избирательного участка в Кара-Кульдже. Женщина задержана и проводится проверка. В частности, выясняется, с какой целью она вынесла этот бюллетень.

Рассказала Нуржан Шайлдабакова и о попытке подкупа в Бишкеке, когда пожилым людям предлагали продукты питания. От имени какого кандидата, глава избирательной комиссии не стала уточнять.

Глава ЦИК отметила, что в целом выборы проходят спокойно и ситуацию контролируют сотрудники милиции. Однако у нее складывается ощущение, что кто-то специально нагнетает ситуацию.