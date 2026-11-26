Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 26 ноября днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +23 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, Огонбаева, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Анкара, Оберон);
- 10.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Куланак, Ой-Терскен);
- 12.00-16.00 — 4-й микрорайон, дома 19/1, 40, 41;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Огонбаева, Гоголя, улица Кийизбаевой, село Карла Маркса (улицы Панфилова, Максима Горького);
- 15.00-17.00 — 4-й микрорайон, дома 30, 32, 33, 34, 35, село Байтик (улица Сейтека);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Приморской, Алыкулова, села Чон-Арык (улица Чодронова), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский), Аламедин (улицы Заводская, Гагарина, тупик Заводской, улицы Молодежная, Пионерская, Маяковского);
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Варшавской, Коммунаров, Минской, Рижской, Победы, Фестивальной, переулок Мургабский;
- 11.00-17.00 — жилмассив «Оомат Алтын-Казык» (улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Линия, Ак-Буура, Ала-Тоо, Манас, Чингиза Айтматова, Тенир-Тоо);
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Кара-Балтинской, Ленской, Профсоюзной, Фучика;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Заречный» (улицы Набережная, 3,5 га);
- 9.00-13.00 — село Гроздь (улицы 60 лет Октября, Участок);
- 12.00-15.00 — село Байтик (улицы Проектируемая, Сейтека, Суюмбаева, Береговая, Новостройка).
Памятные даты
Всемирный день информации
26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994-го по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.
В этот день в 1992 году состоялся I Международный форум информатизации.
Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.
Международный день сапожника
Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.
Изготовление обуви и ее починка — очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были, вообще, на вес золота.
И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась — этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.
Куда сходить
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, а также несколько персональных и тематических выставок;
- в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут спектакль «Гоголь. Фантазия»;
- фортепианный концерт Koba Bakytovich состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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