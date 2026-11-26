В Бишкеке 26 ноября днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, Огонбаева, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Анкара, Оберон);

10.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Куланак, Ой-Терскен);

12.00-16.00 — 4-й микрорайон, дома 19/1, 40, 41;

13.00-17.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Огонбаева, Гоголя, улица Кийизбаевой, село Карла Маркса (улицы Панфилова, Максима Горького);

15.00-17.00 — 4-й микрорайон, дома 30, 32, 33, 34, 35, село Байтик (улица Сейтека);

9.00-17.00 — отрезки улиц Приморской, Алыкулова, села Чон-Арык (улица Чодронова), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский), Аламедин (улицы Заводская, Гагарина, тупик Заводской, улицы Молодежная, Пионерская, Маяковского);

9.00-14.00 — отрезки улиц Варшавской, Коммунаров, Минской, Рижской, Победы, Фестивальной, переулок Мургабский;

11.00-17.00 — жилмассив «Оомат Алтын-Казык» (улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Линия, Ак-Буура, Ала-Тоо, Манас, Чингиза Айтматова, Тенир-Тоо);

12.00-18.00 — отрезки улиц Кара-Балтинской, Ленской, Профсоюзной, Фучика;

9.00-12.00 — жилмассив «Заречный» (улицы Набережная, 3,5 га);

9.00-13.00 — село Гроздь (улицы 60 лет Октября, Участок);

12.00-15.00 — село Байтик (улицы Проектируемая, Сейтека, Суюмбаева, Береговая, Новостройка).

Памятные даты

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994-го по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.

В этот день в 1992 году состоялся I Международный форум информатизации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.

Международный день сапожника

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.

Изготовление обуви и ее починка — очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были, вообще, на вес золота.

И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась — этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.

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