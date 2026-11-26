Представители Франции, Германии и Великобритании, входящих в «европейскую тройку», обсуждали возможность встречи с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни связался с помощником российского президента для организации встречи. Юрий Ушаков предложил провести встречу в Москве.

Напомним, ранее лидер России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне подтвердил, что РФ пригласила европейских представителей в Москву для выяснения их позиции по урегулированию конфликта в Украине.

«Постоянно повторяем одно и то же, что для нас неприемлемым является введение любых войск на территорию Украины. Что мы слышим от европейцев? «Мы хотим прекращения войны. После этого мы сразу введем войска». Ну что же это такое? Значит, они что нам говорят? Что «мы не допустим мира в Украине». Вот что они нам говорят. Надо с этим разобраться», — говорил журналистам Владимир Путин.

По его словам, приглашение предполагает обсуждение безопасности Украины, России и Европы.