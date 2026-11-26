В Бишкек поступили первые партии платанов из 50 тысяч деревьев, которые планируют высадить в городе. Масштабную посадку собираются начать в следующем году, сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, саженцы достигают примерно пяти метров в высоту.

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«Первые партии уже получили. В следующем году сможем осуществлять масштабную посадку», — озвучил Алиев.

Виц-мэр напомнил, что в питомнике муниципального предприятия «Зеленстрой» уже есть более 100 тысяч единиц посадочного материала. Ранее территория была заросшей камышом и другой растительностью. Ее расчистили по поручению мэра в рамках работы Экосовета.

Вице-мэр отметил, что после посадки деревьям потребуется регулярный уход, в том числе полив.