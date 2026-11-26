В Бишкеке выявили заведение, где незаконно организовывали азартные игры. Во время обыска правоохранители обнаружили 276 игровых автоматов, сообщили в МВД.

По данным ведомства, игроки подключались к автоматам через мобильные телефоны из-за рубежа, делали ставки и участвовали в играх дистанционно. Клиентами казино были иностранцы.

Компания, организовавшая игры, зарегистрировалась и получила лицензию в 2024 году, однако с момента регистрации не платила налоги.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 262 «Создание преступного сообщества или участие в нем» УК КР. Правоохранители также проверяют возможное сокрытие доходов, незаконное получение прибыли, легализацию денег и неуплату обязательных платежей.

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В следственную службу доставили пятерых подозреваемых: троих граждан Кыргызстана и двух иностранцев. Их причастность к незаконной деятельности устанавливают.

Следственные действия продолжаются. МВД устанавливает обстоятельства дела и размер ущерба, причиненного государству.