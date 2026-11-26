Жогорку Кенеш сегодня одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность курения кальянов в специализированных лицензированных заведениях. Документ также устанавливает требования к работе кальянных и предусматривает запрет на их посещение несовершеннолетними.

Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова напомнила, что в 2024 году в Кыргызстане запретили курение, в том числе кальянов, в общественных местах. Однако, по ее словам, кальянные продолжили работать. В Бишкеке насчитывается более 30 таких специализированных заведений.

При этом штрафы за нарушение запрета не решили проблему.

В 2025 году правоохранительные органы составили более 26 тысяч протоколов за курение в неустановленных местах на общую сумму 79 миллионов сомов. По статье 84 «Нарушение правил защиты населения от вредного влияния табачных изделий» Кодекса о правонарушениях оформлено еще 55 протоколов на 2 миллиона 570 тысяч сомов.

«Анализ показывает, что, несмотря на штрафы, сформировался теневой рынок кальянных услуг. Запретительный механизм не работает», — отметила Беназир Нурланова.

В связи с этим законопроект предлагает включить предоставление кальянных услуг в перечень лицензируемых видов деятельности. Курить кальян можно будет только в специализированных заведениях, которые получат соответствующую лицензию.

Для таких помещений планируется установить отдельные требования: наличие специальных залов, систем вентиляции и соблюдение санитарных норм. Кроме того, будет создан обязательный реестр кальянных заведений.

По словам замминистра, предприниматели, желающие работать в этой сфере, должны будут получить лицензию. За несоблюдение установленных требований ее могут аннулировать. Контроль планируется проводить как в рамках плановых, так и внеплановых проверок.

Отдельно Беназир Нурланова подчеркнула, что вход в кальянные будет запрещен лицам младше 18 лет. Если несовершеннолетних обнаружат в заведении, это станет основанием для отзыва лицензии. Дополнительные требования к работе кальянных намерены определить подзаконными актами.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов усомнился в эффективности предлагаемых изменений. По его мнению, действующий запрет можно было обеспечить, если бы ответственные органы должным образом контролировали его исполнение.

«Изменения развяжут руки тем, кто занимается кальянными. Если запрет не смогли проконтролировать, то условия тем более не будут контролировать, это породит коррупционные проявления. Проблема останется», — заявил Болот Ибрагимов.

По итогам обсуждения законопроект одобрили в первом чтении.