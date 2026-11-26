В Кыргызстане предлагают запретить гражданкам страны становиться суррогатными матерями для иностранцев, ужесточить требования к репродуктивным клиникам и ввести обязательные ДНК-тесты при регистрации детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в Семейный кодекс, законы «Об охране здоровья граждан» и «О гражданстве Кыргызской Республики».

Согласно проекту, гражданки Кыргызстана больше не смогут выступать суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предлагается запретить поиск кыргызстанок для участия в таких программах и рекламу соответствующих посреднических услуг.

Кроме того, кыргызстанцам хотят запретить предоставлять донорские яйцеклетки, сперму и эмбрионы иностранцам.

Одновременно предлагается ограничить круг лиц, имеющих право воспользоваться суррогатным материнством. Такое право планируют оставить только официально состоящим в браке мужчине и женщине, а также одиноким женщинам. При этом обязательным условием станет наличие медицинских показаний.

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Изменятся и требования к суррогатным матерям. Сейчас ими могут стать женщины в возрасте от 20 до 35 лет, а законопроект предлагает установить возрастные границы от 25 до 40 лет. У женщины должен быть как минимум один собственный здоровый ребенок, она должна пройти медицинское обследование и не иметь судимости либо возбужденных уголовных дел.

Между беременностями в рамках программы суррогатного материнства предлагается установить интервал не менее 3 лет. При этом с момента последних родов до заключения нового договора должно пройти не менее 2 лет.

Еще одно нововведение касается обязательного страхования жизни и здоровья суррогатной матери. Соответствующие расходы должны будут оплачивать будущие родители.

Договоры предлагают заключать с обязательным нотариальным удостоверением. Помимо соглашения с суррогатной матерью, потребуется трехсторонний договор с участием медицинской организации.

Для государственной регистрации рождения ребенка необходимо будет представить результаты ДНК-исследования, подтверждающего генетическое родство с потенциальными родителями.

Также предусматривается создание государственных реестров суррогатных матерей и доноров половых клеток. Женщинам хотят разрешить сдавать яйцеклетки не более 2 раз в течение жизни с интервалом не менее 6 месяцев.

В справке-обосновании отмечается, что необходимость изменений связана с нарушениями, выявленными Министерством здравоохранения при проверке репродуктивных клиник Бишкека в 2026 году.

В частности, проверяющие обнаружили нарушения лицензионных и санитарных требований, недостатки в медицинской документации, использование незарегистрированных лекарственных средств и отсутствие надлежащих условий для оказания экстренной помощи.

Также установлено, что в отдельных клиниках хранится значительное количество замороженных эмбрионов и другого биологического материала, поступившего из России, Китая, Тайваня и других государств. При этом значительную часть пациентов некоторых медицинских организаций составляют иностранцы.

Авторы законопроекта считают, что новые требования позволят усилить государственный контроль за репродуктивными клиниками, защитить права женщин и детей и устранить пробелы в законодательстве.