Унижения, психологическое давление, задержки зарплаты и домогательства: 37 процентов работающих жителей Кыргызстана за последний год столкнулись хотя бы с одной формой насилия или домогательств на рабочем месте. При этом почти половина пострадавших предпочитает никуда не обращаться, опасаясь, что жалобы ничего не изменят или ситуация станет еще хуже.

Такие данные представлены в первом национальном исследовании «Насилие и домогательства в сфере труда в Кыргызской Республике — 2026», подготовленном исследовательской организацией CAS Analytics при поддержке Центра солидарности. Результаты исследования и рекомендации по защите трудовых прав обсуждались 23 ноября на заседании Совета по правам женщин, детей и гендерному равенству при торага Жогорку Кенеша.

Исследование охватило 1 тысячу 267 работающих жителей в возрасте от 18 до 65 лет из всех областей Кыргызстана, а также Бишкека и Оша. Дополнительно были проведены семь глубинных интервью с работниками, пережившими насилие.

Особенность исследования заключается в том, что респондентов спрашивали не напрямую, считают ли они себя жертвами насилия, а предлагали конкретные ситуации: унижения, оскорбления, задержки заработной платы, нежелательные прикосновения и другие формы давления. Такой подход позволил выявить случаи, которые сами работники зачастую не воспринимают как нарушение своих прав.

Авторы исследования отдельно отмечают, что выборка была квотной и показатели характеризуют опрошенных, а не все занятое население страны. Кроме того, из-за чувствительности темы реальные масштабы проблемы, особенно сексуальных домогательств, могут быть выше.

Какие формы насилия распространены на работе

Самой распространенной формой оказалось психологическое насилие — с ним столкнулись 28 процентов опрошенных. Речь идет об унижениях, оскорблениях, распространении слухов, давлении с целью заставить человека уволиться и бестактных вопросах о личной жизни.

На втором месте экономическое насилие — 21 процент. Оно выражается в задержках и невыплате заработной платы, а также неоплачиваемой работе.

Физическое и сексуальное насилие отметили по 9 процентов участников опроса.

Проблема касается как женщин, так и мужчин: за последний год с одной или несколькими формами насилия столкнулись 38 процентов опрошенных женщин и 35 процентов мужчин. При этом женщины чаще сообщали о психологическом давлении — 30 процентов против 24 процентов среди мужчин, а также о сексуальных домогательствах — 10 процентов против 6 процентов.

Показательно, что разные формы насилия нередко сопровождают друг друга. Среди переживших сексуальные домогательства 87 процентов также сталкивались с психологическим насилием, а 75 процентов — с экономическим. Почти каждый пятый участник исследования пережил две и более формы насилия.

Где работники чаще сталкиваются с насилием

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Ошской области — 51 процент опрошенных. В Бишкеке этот показатель составил 44 процента.

По отраслям в зоне повышенного риска оказался гостиничный и ресторанный бизнес, где о насилии сообщили 47 процентов участников опроса. В частных организациях показатель составил 43 процента, среди неформально занятых — 42 процента, среди молодежи в возрасте 18–24 лет — также 42 процента.

Для сравнения: в государственном секторе с насилием и домогательствами столкнулись 29 процентов опрошенных.

Исследователи обращают внимание, что высокий риск связан прежде всего с условиями труда и уровнем защищенности работников. Отсутствие трудового договора, зависимость от работодателя, недостаток опыта у молодых сотрудников и работа с большим количеством клиентов создают дополнительные возможности для злоупотреблений.

Особое значение имеет стиль управления.

Среди работников, которые характеризовали руководство как авторитарное, о насилии сообщили 73 процента. Там, где сотрудники могли свободно высказывать свое мнение, показатель составил 31 процент.

При регулярных сверхурочных нагрузках с насилием сталкивались 52 процента работников, тогда как среди тех, кто никогда не работал сверхурочно, 23 процента.

Еще один показатель связан с несправедливым отношением внутри коллектива. В организациях, где, по словам сотрудников, есть «особые» работники, которым многое позволено, о насилии сообщили 65 процентов. Там, где такого разделения нет, 30 процентов.

Таким образом, исследование показывает: важную роль играет не только личность руководителя или сотрудника, но и общая атмосфера в коллективе, распределение нагрузки и соблюдение единых правил для всех.

Почему пострадавшие предпочитают молчать

Одна из самых тревожных цифр исследования — 44 процента пострадавших вообще никуда не обращались за помощью.

Чаще всего люди пытаются решить проблему через работодателя или коллег. При этом обращения в официальные структуры остаются редкостью: в инспекцию труда обращались менее 1 процента пострадавших, в профсоюз — 1 процент, в отдел кадров — 3 процента.

Причины молчания разные. Одни не верят, что жалоба приведет к результату, другие считают произошедшее недостаточно серьезным. При сексуальных домогательствах 25 процентов не хотят огласки, а 19 процентов не знают, куда обращаться. Среди переживших физическое насилие 20 процентов воспринимают подобное поведение как обычную часть работы.

При этом готовность защищать свои права значительно выше, если речь идет о гипотетической ситуации. Так, 52 процента всех опрошенных заявили, что в случае необходимости обратились бы в полицию или к юристу. В инспекцию труда готовы обратиться 7 процентов.

Исследователи отмечают разрыв между намерением и реальным поведением. Он может свидетельствовать о недоверии к существующим механизмам, недостатке информации и опасениях столкнуться с негативными последствиями после жалобы.

И такие опасения не беспочвенны. По данным исследования, после обращения ситуация ухудшилась у 13 процентов пожаловавшихся. Среди тех, кто обращался в отдел кадров, с ухудшением столкнулся каждый четвертый.

В то же время при обращении в полицию или к юристу проблема решалась в 56 процентах случаев, при обращении к работодателю — в 40 процентах.

В одном из глубинных интервью женщина, работающая в государственном секторе в Оше, рассказала о страхе потерять работу:

«Мне сказали, что, если я буду жаловаться, отношение будет только хуже, и он может меня уволить. Я тоже боялась потерять работу, поэтому сначала заставляла себя терпеть».

Насилие отражается не только на психологическом состоянии, но и на экономике

Последствия подобных ситуаций выходят далеко за пределы рабочего конфликта. По данным исследования, 72 процента пострадавших отметили негативное влияние пережитого насилия на свое психологическое или физическое состояние.

Среди наиболее распространенных последствий — тревожность (27 процентов) и стресс (24 процента). При сексуальных домогательствах тревожность испытывали 46 процентов пострадавших.

Проблема затрагивает и работодателей: неблагоприятная атмосфера приводит к снижению вовлеченности сотрудников, поиску другой работы и потере квалифицированных кадров.

Исследование показывает, что риск ухода из организации увеличивается вместе с количеством пережитых форм насилия. Среди тех, кто столкнулся с одной формой, этот показатель составил 23 процента, с тремя — 61 процент, а со всеми четырьмя — 89 процентов.

Авторы подчеркивают, что речь идет о намерениях и изменениях в трудовом поведении, а не о фактически подтвержденных увольнениях.

О конвенции МОТ знают лишь пятая часть работников

Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, ратифицировавшей конвенцию Международной организации труда № 190 о ликвидации насилия и домогательств в сфере труда. Это произошло 3 июня 2024 года.

17 июля 2026 года был принят Закон № 114, который впервые системно закрепил понятие насилия и домогательств в сфере труда и установил обязанность работодателей предупреждать подобные случаи.

Документ предусматривает защиту работников не только непосредственно на рабочем месте, но и во время командировок, корпоративных мероприятий, служебной переписки, а также по дороге на работу и обратно.

Однако, как показывает исследование, законодательные нормы пока недостаточно известны населению. О том, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию № 190, знают только 19 процентов опрошенных.

Особенно низкая осведомленность зафиксирована в Ошской области — регионе с самым высоким показателем распространенности насилия на работе. Там о конвенции знают лишь 11 процентов участников опроса.

При этом 75 процентов респондентов считают, что работников и работодателей необходимо информировать об их правах и механизмах защиты. Среди тех, кто сам сталкивался с насилием, этот показатель достигает 83 процентов.

Основными источниками информации участники исследования назвали социальные сети (52 процента) и СМИ (41 процент). Работодатели и профсоюзы пока играют значительно меньшую роль.

Что предлагают изменить

Как рассказала 24.kg глава Общественного фонда «Инсан-Лейлек» Гульнара Дербишева, по итогам исследования разработаны рекомендации для государственных органов и законодателей. Они охватывают шесть основных направлений.

Первое — обеспечить полноценное исполнение закона. Предлагается провести анализ соответствия национального законодательства конвенции № 190, принять необходимые подзаконные акты и утвердить план действий на 2027–2030 годы с финансированием и конкретными сроками.

Особое внимание предлагается уделить созданию типового положения для работодателей, которое будет регулировать предупреждение насилия и порядок рассмотрения жалоб. Также необходим альтернативный канал обращения на случай, если нарушителем является сам руководитель.

Второе — усилить трудовую инспекцию. Исследователи предлагают закрепить за Службой по контролю и надзору за трудовым законодательством полномочия по приему и рассмотрению жалоб о насилии и домогательствах. Для инспекторов необходимо разработать единую процедуру работы и организовать специальное обучение.

Кроме того, предлагается создать простые способы обращения: онлайн-форму, чат-бот, единый телефонный номер и возможность направлять анонимные сообщения.

Третье — создать понятную систему помощи пострадавшим. Человек, столкнувшийся с насилием, не должен самостоятельно искать ведомство, которое занимается его проблемой. Для этого предлагается утвердить порядок межведомственного взаимодействия, выпустить специальный «Путеводитель работника» и обеспечить доступ к помощи для неформально занятых граждан через айыл окмоту, поликлиники и рынки.

В 2027 году предлагается запустить пилотный механизм перенаправления пострадавших в Ошской области и Бишкеке.

Четвертое — защитить работников от преследования после жалобы. В частности, предлагается внести в Трудовой кодекс запрет на ответные меры в отношении заявителей и предусмотреть перенос бремени доказывания на работодателя в течение 12 месяцев после обращения.

Также рекомендуется установить четкие сроки рассмотрения жалоб: начало проверки — не позднее трех рабочих дней, принятие решения — в течение 15 дней.

Еще одно предложение — в случае необходимости переводить на другую должность нарушителя, а не пострадавшего сотрудника.

Пятое — наладить сбор статистики. Авторы предлагают ввести единые категории учета обращений в трудовой инспекции, МВД, судах и других государственных органах. На основе результатов исследования 2026 года планируется сформировать базовую линию для оценки изменений.

Предлагается проводить регулярное национальное исследование, а с 2028 года публиковать ежегодные доклады. Повторное исследование запланировано на 2029 год.

Шестое — масштабно информировать население. На 2027–2028 годы предлагается национальная информационная кампания, которая объяснит работникам, что считается насилием и домогательствами, куда обращаться и какие гарантии предусмотрены законом.

Также рекомендуется выдавать памятки о трудовых правах при регистрации электронного трудового договора и включить соответствующие образовательные модули в программы колледжей и вузов.

Кто будет отвечать за реализацию рекомендаций

В исследовании отдельно распределены задачи между государственными органами.

Жогорку Кенешу предлагается рассмотреть поправки в Трудовой кодекс о защите работников от ответных мер, вопросы предоставления бесплатной юридической помощи пострадавшим и осуществлять контроль за исполнением Закона № 114.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции рекомендуется подготовить подзаконные акты, разработать механизм перенаправления пострадавших и план государственных мероприятий.

МВД предлагается наладить учет правонарушений, связанных с трудовой деятельностью, и обеспечить перенаправление случаев физического и сексуального насилия. Генеральной прокуратуре и Верховному суду — создать единую систему учета обращений и судебных споров.

Министерствам просвещения и здравоохранения отводится роль в информировании населения и организации первичной помощи. Поликлиники, в частности, могут стать одним из пунктов, куда пострадавшие смогут обратиться за консультацией и дальнейшей поддержкой.

Важными участниками процесса также должны стать работодатели, профсоюзы и неправительственные организации.

Главный вывод исследования заключается в том, что Кыргызстан уже сделал важные шаги на законодательном уровне, однако принятие закона само по себе не гарантирует безопасность работников.

Сегодня необходимо добиться того, чтобы человек не боялся сообщить о домогательствах, унижениях или невыплате зарплаты, знал, куда обратиться, и был уверен, что после жалобы не потеряет работу.

Как отмечают авторы исследования, у страны уже есть закон и первые национальные данные о масштабах проблемы. Теперь главная задача — превратить предусмотренные законодательством гарантии в реально работающую систему защиты каждого работника.