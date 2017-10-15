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Выборы

МВД КР: Зарегистрировано три факта нанесения телесных повреждений

В день выборов зарегистрировано три факта нанесения телесных повреждений. Об этом на брифинге в правительстве рассказал заместитель министра внтуренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, данные факты отмечены в городе Ош, Нарынской и Джалал-Абадской областях.

«Хочу отметить, что все факты были вне территорий УИКов, вдалеке», — отметил заместитель министра.

В целом, по предоставленной информации, зарегистрировано 12 фактов, связанных с выборным процессом.

«Два факта подкупа избирателей, два случая необнаружения себя в списках избирателй, три факта порчи имущества. Один факт подвоза зарегистрирован в Бишкеке, был также один факт нарушения тайны голосования, два обращения, связанных с формой 2», - сказал Алмазбек Орозалиев.

По его словам, на 16.00 общественно-политическая ситуация в стране стабильная.

Как отметил председатель Республиканского штаба Толкунбек Абдыгулов, всем обращениям граждан будет дана юридическая оценка.
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