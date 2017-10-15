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Выборы

Граждане Кыргызстана начали голосовать за границей

Граждане Кыргызстана, состоящие на консульском учете, прошедшие биометрическую регистрацию и включенные в окончательные списки избирателей, принимают участие в голосовании. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, по состоянию на 10.00 по бишкекскому времени открылись участковые избирательные комиссии в России (в городах Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге), Японии, Корее, КНР (Пекин, Гуанчжоу), Малайзии, Индии, Пакистане, Казахстане (Астана, Алматы), Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане.
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