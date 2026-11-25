Китайская компания TCL CSOT показала прототип 115-дюймового телевизионного экрана с разрешением 16K и поддержкой трехмерного изображения без специальных очков.

Новинка представлена на конференции DTC 2026 в Ухане. В обычном 2D-режиме панель обеспечивает разрешение 15 360 × 7680 пикселей, а при переключении в режим 3D способна выводить изображение с разрешением до 8K.115 дюймов, разрешение 16K и 3D без очков.

Такие панели могут появиться в телевизорах Samsung, Sony и LG⁠.

Для создания объемной картинки используется технология светового поля (light-field). В отличие от традиционных 3D-телевизоров, которым требовались специальные очки, новая система формирует несколько вариантов изображения для разных направлений просмотра. Благодаря этому несколько человек могут одновременно видеть стереоскопическую картинку без дополнительных аксессуаров. Заявленный угол обзора в 3D-режиме — не менее 90 градусов.

Одной из главных проблем прежних поколений 3D-телевизоров было снижение детализации. Модели 2010–2012 годов в основном ограничивались разрешением Full HD, а телевизоры с пассивными поляризационными очками фактически теряли половину вертикального разрешения.

TCL CSOT пытается решить эту проблему за счет матрицы 16K в сочетании с оптикой светового поля. Встроенный алгоритм обработки изображения позволяет переключаться между обычным 2D и объемным 3D без потери исходной четкости в стандартном режиме.