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Выборы

Сооронбай Жээнбеков отдал голос за стабильность и продолжение реформ

Кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков проголосовал на участке №1327 в школе-гимназии №5 в Бишкеке.

После он сообщил журналистам, что отдал свой голос за стабильность и продолжение реформ в стране. Кандидат на пост президента также рассказал, что ему и его команде пришлось нелегко во время предвыборной агитации.

«Предвыборная агитация была очень жесткая. Всем кандидатам были созданы равные условия. Мы были уверены в своей победе, так как считаем, что народ поддержит нас. Не знаю, сколько туров будет, это решится сегодня», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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