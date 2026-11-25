Тридцать миллионов туристов, сто гостиниц высокого класса, развитие горных курортов — глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов озвучивает масштабные прогнозы и идеи, которые предполагают серьезные изменения туристической инфраструктуры Кыргызстана.

Но как не превратить горы в стройплощадку в погоне за туристами, на чем основаны прогнозы роста турпотока и готова ли страна и природа к такому количеству гостей? Эдуард Кубатов в рамках проекта «Открытый кабинет» ответил на вопросы журналистов о перспективах отрасли, туристическом страховании, ограничениях для альпинистов и о том, почему, по его мнению, стране нужны сотни гостиниц.

— Вы озвучиваете довольно масштабные цифры в сфере туризма: 30 миллионов туристов в ближайшие два-три года, необходимость строительства не менее 100 пятизвездочных отелей. Откуда берутся эти показатели? Насколько они реалистичны и подкреплены ли конкретными исследованиями и расчетами?

— Когда мы говорим о 30 миллионах туристов в ближайшей перспективе, это не значит, что они приедут завтра. Мы говорим о перспективе.

Давайте посчитаем. Если сейчас мы принимаем 12–13 миллионов человек и будем ежегодно прибавлять по 20 процентов, то через три-четыре года выйдем на показатель более 20 миллионов. Это математический расчет, основанный на нынешней динамике туристического потока.

Статистика прибытия туристов строится по методологии ООН по туризму. Это не наши национальные стандарты, а международная методология. Согласно ей, любой иностранный гражданин, который находится в стране более суток, считается туристом. Он уже вносит вклад в национальную экономику: оплачивает проживание, питание, логистику.

В 2025 году у нас было 10,5 миллиона туристов. За девять месяцев 2026-го прибыло около 9 миллионов. Сейчас ожидаем, что по итогам года показатель составит 12–12,5 миллиона, возможно, достигнет 13 миллионов. Рост туристического потока составляет около 20 процентов.

— Но рост количества туристов не всегда означает рост доходов от туризма. Как вы планируете повышать качество туристического потока?

— Количество должно превратиться в качество. Мы не можем ориентироваться только на количество. Сейчас работаем над тем, чтобы туристический поток сопровождался развитием инфраструктуры, повышением качества услуг, доступности и возможностей для отдыха.

Очень важно развивать гостиничную инфраструктуру. Если у нас не будет пятизвездочных отелей, высококлассных горных курортов и круглогодичных санаториев, мы не сможем привлекать состоятельных туристов.

Иногда звучат претензии, что к нам приезжает много небогатых туристов. Но у нас пока нет условий для привлечения богатых путешественников.

Мы сможем это изменить, когда в стране появится минимум 100 пятизвездочных отелей.

Сейчас на всю страну приходится всего 12 гостиниц уровня четырех и пяти звезд. При этом к нам приезжает около 12 миллионов туристов — почти в два раза больше численности населения страны. Где они будут жить, если эти 12 отелей располагают примерно 12 тысячами койко-мест?

Нам необходимо не менее 100 гостиниц высокого класса. Причем они должны появляться не только в Бишкеке и на Иссык-Куле. Они должны появляться в районных и областных центрах, а также в наиболее привлекательных туристических местах.

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— Какие регионы станут приоритетными для развития туристической инфраструктуры?

В Госагентстве по туризму мы определили приоритетными Баткенскую и Таласскую области. Эти регионы пока несколько отстают по уровню развития туристической инфраструктуры, поэтому сейчас направляем туда основные ресурсы.

Там появятся визит-центры, историко-культурные центры, условия для развития горного и зимнего туризма. Прежде всего государство должно создать необходимую инфраструктуру, а затем обеспечить понятные и последовательные правила для частного бизнеса.

Есть несколько важных вопросов, которые необходимо решить для инвесторов: выделение земельных участков, доступ к водоохранным и лесным зонам, вопросы лесопользования. Если мы урегулируем четыре-пять таких вопросов и обеспечим предпринимателям доступ к недорогим кредитам под 3,5–7 процентов, туризм начнет развиваться и в регионах.

Задача государства — создать инфраструктуру, условия и четкие правила для инвесторов. Тогда отрасль сможет развиваться.

— Горный туризм включает множество направлений. Что необходимо изменить в Кыргызстане, чтобы эти направления развивались профессионально и соответствовали международным стандартам?

— Мы должны благодарить горный туризм, потому что около 60 процентов туристической отрасли связано с горами. Это трекинг, походы, хайкинг, конные туры, лыжный туризм, скитуринг, фрирайд и альпинизм. Всего это порядка 10–12 направлений.

Одно из главных нововведений — сертификация горных гидов и системы их обучения. Для этого будут открываться образовательные центры и колледжи, где можно будет получить официальные сертификаты. Обучение будет преимущественно практическим и продлится от одного до шести месяцев — в зависимости от направления.

Также создается Международная академия туризма в Ак-Суу, которая будет готовить специалистов по 12–14 направлениям туристической деятельности. Предусмотрены программы профессионального образования, бакалавриат и магистратура.

Кроме того, мы вводим международную аккредитацию для иностранных горных гидов. Они должны будут проходить сертификацию, официально работать в Кыргызстане и платить налоги.

Без международных специалистов мы не сможем развивать такие направления, как фрирайд, скитуринг и высотный альпинизм. Поэтому мы должны создавать условия для их работы, но при этом они должны действовать официально.

— После трагедии в Ала-Арче, где погиб подросток, вновь активно заговорили о безопасности туристов в горах и необходимости страхования не только альпинистов, но и трекеров. Как будет работать эта система, на кого распространится обязательное страхование и сколько оно будет стоить?

— Вопрос обязательного страхования сейчас серьезно обсуждается. Есть моменты, с которыми мы не согласны, и решения, которые поддерживаем. Но обязательное страхование в туристической отрасли будет введено.

В частности, мы считаем преждевременным решение о введении страхования для трекинга и горного туризма со страховым покрытием в размере 3 миллионов сомов. Если тариф составляет один процент от страховой суммы, туристу придется заплатить 30 тысяч сомов. Для массового трекинга это слишком дорого.

Мы предлагаем дифференцировать стоимость страховки в зависимости от уровня риска. Для трекинга она должна составлять около 10 долларов, а для альпинизма и других высокорискованных видов туризма — 300–400 долларов.

Нужно прийти к правильным международным стандартам. Нельзя устанавливать одинаковые требования для человека, который отправляется в пеший поход в горы, и альпиниста, совершающего сложное восхождение.

Кроме того, для восхождений на вершины высотой более семи тысяч метров будет введена разрешительная система — альпинистам потребуется получать специальные пермиты.

— Мы привлекаем туристов нетронутой природой, но ради развития туризма постепенно меняем эту природу, осваивая все новые горные территории. Где должна проходить граница между развитием туристической инфраструктуры и сохранением природного ландшафта?

— К этому вопросу нужно подходить очень внимательно, опираясь на научную и экспертную оценку. В некоторых местах дороги и другая инфраструктура помогают развивать туризм, но в других могут лишить территорию ее главного преимущества — первозданности и малодоступности.

Мы работаем с Министерством транспорта и высказываем свою позицию по конкретным проектам. Где-то дорогу строить нельзя, а где-то качественная транспортная инфраструктура, наоборот, может в разы повысить туристический потенциал территории.

Есть несколько примеров, когда из-за строительства дорог туристическая привлекательность мест снизилась. Я не буду сейчас их детализировать. Но мы должны учитывать такие уроки и принимать решения с научным и экспертным подходом.

Например, я считаю, что нацпарк «Ала-Арча» развивается в правильном направлении. Многие опасались, что строительство канатной дороги нарушит первозданность национального парка. Но она стала дополнительной достопримечательностью и точкой притяжения туристов.

В Австрии и Швейцарии канатные дороги строят даже в очень труднодоступных горных районах, и они становятся частью туристической инфраструктуры.

Если говорить о возможном строительстве канатной дороги до хижины Рацека, нужно внимательно изучить проект. С ее помощью люди, у которых нет физических возможностей для длительного подъема в горы, смогут увидеть Аксайский ледник.

При этом дальнейшее развитие инфраструктуры должно сопровождаться общественными обсуждениями, экспертной и научной оценкой. Не каждый природный объект нуждается в дороге или канатной дороге.

— Нужно ли вводить ограничения на количество посетителей в популярных природных местах?

— Я считаю, что прямые ограничения на посещение пока преждевременны. Страна должна оставаться открытой и доступной для всех, в том числе для наших граждан.

Вместо прямых запретов нужно искать другие механизмы регулирования туристического потока, в том числе рыночные инструменты. Введение ограничений само по себе не является эффективным решением.

— Вы также развиваете геопарк Мадыген. Насколько научный и приключенческий туризм может помочь регионам?

— Геопарки — это наше будущее. Мы провели анализ и планируем создать в Кыргызстане 11 геопарков.

Особенность геопарков заключается в том, что мы бережно относимся к территории, но при этом не останавливаем традиционную хозяйственную деятельность. Люди продолжают жить и работать, просто уделяют больше внимания природным, геологическим, историческим и культурным особенностям своей местности.

Сейчас два геопарка — Мадыген и Тескей — имеют очень высокие шансы в ближайшие два года получить статус ЮНЕСКО.

Это колоссальный источник развития внутреннего туризма. Геопарки позволяют сохранять природное и историко-культурное наследие, одновременно создавая рабочие места и экономические возможности для местного населения.

Мы были одними из инициаторов разработки закона о геопарках. Госагентство по туризму будет координировать работу по их созданию и развитию.

— Насколько Госагентство по туризму может влиять на решения кабмина, затрагивающие экологию и сохранение природных территорий, в частности при реализации крупных туристических проектов?

— Мы формируем государственную политику в сфере туризма. Наше мнение имеет большое значение при рассмотрении соответствующих вопросов в кабинете министров. К нашей позиции прислушиваются. Если мы говорим «нет», это важно учитывать. Если говорим «да», можем продвигать и реализовывать проект.

Туризм в Кыргызстане напрямую связан с экологией. Например, в Узбекистане туристическая отрасль в большей степени связана с культурой и историей. У нас же она тесно переплетена с природой.

Поэтому я выступаю за внедрение строгих экологических стандартов международного уровня. Если ты хочешь вести бизнес в туристической сфере, должен применять экологические решения и зеленые технологии.

Мы обязаны сохранить природу. Если она не будет сохранена, у туризма окажется ограниченный ресурс. Если же природа будет устойчиво развиваться, у нас появится практически безграничный ресурс для развития туристической отрасли.

— Каким вы запомнили уходящий 2026 год с точки зрения развития туризма?

— Это был очень рабочий и насыщенный год. Мы работали не покладая рук. Когда я возглавил Государственное агентство по туризму, у нас было всего восемь сотрудников.

С этой небольшой командой мы в короткие сроки, буквально за два месяца, организовали международный чемпионат мира Formula 1. Затем участвовали в подготовке Всемирных игр кочевников.

Мы провели «Биримдик кербени» — большое общественно-социальное мероприятие, организовали события в Кырчыне, работали над открытием «Бишкек Арены» и проведением самих Игр кочевников. Сейчас готовимся впервые в истории провести международный исторический форум ООН по туризму.

Все это мы делали с восемью сотрудниками. Сейчас количество работников увеличилось на 16–17 человек, но от этого легче не стало.

Год был очень напряженным. Кроме работы, замечаний, нареканий и критики я практически ничего не видел. Но я продолжу работать. Думаю, в 2027 году вы увидите результаты того, что мы делали в 2026-м. Для этого требуется время.

Я профессиональный альпинист. Многие считают, что главное качество альпиниста — мужество, сила и воля. Без этого, конечно, невозможно достичь вершины. Но самое главное качество — терпение. Я знаю, что делаю правильные вещи, и просто иду шаг за шагом. Большую вершину невозможно достичь, если не двигаться к ней маленькими, порой незаметными шагами.

— Об альпинизме. Не поставили его на паузу из-за работы в агентстве?

Нет, я продолжаю тренироваться. Конечно, нагрузки сократились примерно на 50 процентов, но я стараюсь поддерживать физическую форму.

В апреле 2027 года планирую восхождение на Канченджангу высотой 8 тысяч 586 метров. Очень надеюсь, что кабмин отпустит меня хотя бы на 25 дней, чтобы я мог спокойно отправиться в экспедицию, чтобы мне не звонили и не отзывали обратно. Сейчас я живу ожиданием этой возможности.