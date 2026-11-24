Иран намерен взыскать с США компенсации на общую сумму 290 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Центра адвокатов, официальных экспертов и консультантов органов судебной власти ИРИ Хасан Абдолианпур.

По его словам, в рамках исполнения судебных решений «были задержаны несколько судов, принадлежащих США», и часть присужденной компенсации будет выплачена за их счет.

Тегеран намерен добиваться неукоснительного исполнения всех вынесенных вердиктов, заявил он.

Отмечается, что ранее иранские суды уже выносили решения против США на сумму около 40 миллиардов долларов, в частности по делу пациентов с буллезным эпидермолизом, что привело к конфискации нескольких танкеров и сухогрузов.

Помимо этого, Иран подал иски против Иордании и других арабских стран, требуя компенсации за то, что их территории использовались США для нанесения ударов по Ирану.

Власти ИРИ рассматривают и другие варианты активов для покрытия компенсации. Например, захват и последующая продажа американских и израильских торговых судов в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Параллельно с внутренними судами Иран продолжает многолетние разбирательства в международных арбитражах по старым искам на миллиарды долларов.