В Кыргызстане при цифровом таможенном оформлении сведения о перевозимых грузах необходимо предоставлять не менее чем за два часа до их прибытия на границу. Об этом начальник отдела технической поддержки информационных систем Государственной таможенной службы Калыбек Акматов сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, такой порядок предусмотрен в рамках внедрения национальной цифровой платформы «Смарт Бажы», которая должна упростить таможенные процедуры и сократить время ожидания грузового транспорта на пунктах пропуска.

Предприниматели смогут заранее направлять необходимые документы и сведения о товарах в электронном формате, находясь в собственном офисе или дома.

«Информацию необходимо предоставить минимум за два часа до пересечения грузом таможенной границы КР. Можно отправить и раньше», — пояснил Калыбек Акматов.

Он отметил, что предварительное предоставление сведений позволит системе заранее обработать документы, проверить информацию о перевозчике и товаре, а также определить необходимость дополнительного контроля.

При прибытии автомобиля на пункт пропуска его данные будут сверяться с информацией, ранее внесенной в электронную систему. Для этого используются камеры видеонаблюдения, системы взвешивания и автоматизированной проверки документов.

Если сведения соответствуют установленным требованиям, а система оценки рисков не выявляет оснований для дополнительного контроля, грузовая машина сможет пройти необходимые процедуры в ускоренном порядке.

По словам представителя ГТС, отдельные автомобили уже проходят оформление примерно за 15 минут.

При этом он подчеркнул, что цифровизация направлена не только на сокращение очередей, но и на уменьшение непосредственных контактов между предпринимателями и таможенными служащими.

В частности, платформа «Смарт Бажы» предусматривает дистанционное оформление, при котором сотрудники ведомства и представители бизнеса смогут взаимодействовать через электронную систему без личных встреч.

Кроме того, необходимые разрешительные документы, в том числе ветеринарные и фитосанитарные, предполагается получать через электронные государственные сервисы.

В ГТС рассчитывают, что автоматизация позволит сократить бумажный документооборот, ускорить пересечение границы и снизить коррупционные риски.