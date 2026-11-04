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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 4 ноября в Кыргызстане

22:00, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 4 ноября.

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Сторонник бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Откурбек Рахманов прокомментировал скандал вокруг изготовления памятника Кокум-бию стоимостью более 5 миллионов сомов.

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В Кыргызстане предлагают снизить штраф за полное сокрытие лица в общественных местах с 20 тысяч до 10 тысяч сомов. При этом для иностранных граждан хотят ввести предупреждение вместо штрафа за первое нарушение. 

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Стоимость проезда по строящейся Восточной объездной дороге Бишкека вызвала вопросы у общественности. Блогер и гражданский активист Дмитрий Лужанский считает, что заявленный тариф в 500 сомов за поездку слишком высок, и предлагает ограничить его 350 сомами.

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Еще несколько лет назад поездка в Ала-Арчу у многих ассоциировалась с шашлыками, пикниками и горами мусора после выходных. Сегодня здесь другая картина: автомобили с бензиновыми двигателями больше не пускают, туристы пересаживаются на электромобили, поднимаются в горы по канатной дороге и отправляются в пешие походы.

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Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау положительно оценил экономический рост Кыргызстана и результаты реализации социальных программ.

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В Кыргызстане застройщикам запретили продавать квартиры и нежилые помещения, заключать договоры долевого участия и размещать рекламу объектов до завершения «нулевого цикла» строительства.

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Строительство нового всесезонного горного курорта AK-ALA-TASH в районе Чолпон-Аты вызвало вопросы у пользователей социальных сетей.

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В Чолпон-Ате планируют запустить новый общественный транспорт, который соединит курортный город с международным аэропортом «Иссык-Куль» в Тамчи.

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Напротив международного аэропорта «Иссык-Куль» в селе Тамчи продолжается масштабное строительство гостиничных комплексов. 

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В Бишкеке в районе Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова (Политех) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и легкового автомобиля.

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История о том, что мужчину осудили на два года за попытку передать взятку в размере 2 тысяч сомов вызвала общественный резонанс. Даже президент страны заявил, что сажать человека в тюрьму из-за такой суммы — позор.

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Председатель Верховного суда Медербек Сатыев на коллегии по итогам деятельности местных судов за 9 месяцев озвучил имена служителей Фемиды, у которых зафиксированы низкие показатели подтверждаемости принятых ими решений.

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В ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента обратился Акай Кыдыров. 

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Жители Бишкека могут узнать новые названия улиц и соответствующие номера домов через интернет. Для этого на портале мэрии e-meria.kg запустили специальный функционал, сообщили городские власти.

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Андрис Лиепа: Я поклонился Бейшеналиевой…

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В Кыргызстане значительно сократилось время таможенного оформления легковых машин на МТО «Автомобильный». Теперь 88 процентов транспорта проходят процедуру менее чем за 10 минут. 

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