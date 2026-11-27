В Кыргызстане ряд министерств и государственных учреждений призывает граждан поддержать через систему «Тундук» претендентов на участие в президентских выборах. Управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев также опубликовал в Facebook обращение с призывом активно участвовать в сборе подписей.

Ранее, 25 ноября, пресс-секретарь президента Аскат Алагозов напомнил о приближении срока завершения сбора подписей и призвал граждан поддержать кандидатов.

«Иначе кандидаты, которые не могут собрать 30 тысяч подписей, могут политизировать ситуацию и заявить, что власть чинит препятствия. В «Тундуке» никто не может препятствовать. Список поддержавших претендента не виден никому, кроме самого кандидата», — написал он.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов подали заявления о намерении баллотироваться 11 человек. По данным на 25 ноября, более 30 тысяч подписей собрали шестеро: Сыймык Жапыкеев, Садыр Жапаров, Исхак Масалиев, Бактыбек Калмаматов, Клара Сооронкулова и Аймен Касенов. Остальные пятеро продолжали сбор.

Для регистрации каждому претенденту необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей до 8 декабря.

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Напомним, 18 ноября Садыр Жапаров принял восемь кандидатов на участие в выборах. После встречи он обратился к гражданам через социальные сети и призвал поддержать всех выдвиженцев в приложении «Тундук».

В тот же день в работе раздела приложения для сбора подписей произошел сбой. Бактыбек Калмаматов раскритиковал ситуацию, заявив, что она вызывает сомнения в избирательном процессе. Госпредприятие «Кызмат» сообщило, что неисправность устранили в тот же день и она не повлияла на прозрачность сбора подписей.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года.