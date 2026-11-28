Президент поручил провести реконструкцию в Карагачевой роще Бишкека. Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.

Указано, что кабинету министров поручено определить подрядчика работ и услуг по проектированию, строительству, благоустройству и реконструкции парка.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.

Парк заложен в 1881 году по инициативе ученого-лесовода Алексея Фетисова. Название получено благодаря большому количеству карагачей (вид вязов), высаженных на территории.