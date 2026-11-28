Ускорить возобновление работы института бизнес-омбудсмена просят предприниматели Кыргызстана. Об этом в частности заявил глава Ассоциации рынков, торговли и сферы услуг Сергей Пономарев, выступая во время открытого диалога «Инвестиционный вектор: государство и бизнес».

Он также считает, что Совет по развитию бизнеса и инвестициям, созданный при кабмине, нужно передать в введение президента.

Сергей Понамарев указал, что это необходимо для рассмотрения системных проблем бизнеса на постоянной основе.

По его словам, министерства регулируют предпринимательскую деятельность приказами, которые принимаются без анализа регулятивного воздействия и без участия бизнеса. А согласно Закону «О нормативных правовых актах», приказы не являются нормативными актами.

Нужно провести ревизию ведомственных приказов, регулирующих бизнес, и отменить их с применением механизма «регуляторной гильотины», добавил он и предложил приостановить их действие до принятия соответствующих нормативных актов с обязательным проведением АРВ и участием бизнеса.

Сергей Понамарев выступил с инициативой объявить 2027-й Годом социально-экономического развития и улучшения жизни кыргызстанцев.