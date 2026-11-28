Семнадцатилетнего подростка, который пнул ребенка во время свадебного выступления в селе Сокулук, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Об этом 28 ноября сообщили в ГУВД Чуйской области.

Инцидент произошел 25 ноября. На распространившемся в соцсетях видео видно, как двое детей мешают выступлению молодого человека, после чего он пинает одного из них в грудь.

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Милиция провела доследственную проверку и установила личность юноши. В отношении него составили протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Материалы передали в Сокулукский районный суд, который назначил штраф.

Согласно кодексу, штраф за мелкое хулиганство составляет 55 расчетных показателей (5 тысяч 500 сомов).