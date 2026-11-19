Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги четверга, 19 ноября.

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В Ташкенте сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана встретились с кыргызстанцами, которые не смогли вылететь в Саудовскую Аравию для совершения умры — малого хаджа.

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Кыргызстан предложил России освободить детей кыргызстанцев от обязательного тестирования на знание русского языка при поступлении в российские школы.

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Всемирный день туалета. Почему для Кыргызстана это не повод для шуток.

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В международном аэропорту Оша милиционеры оштрафовали женщину, которая находилась в общественном месте с полностью закрытым лицом.

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Не менее 99 процентов венчурного финансирования стартапов Кыргызстана приходится на Бишкек.

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Отсутствие трупного донорства в Кыргызстане тормозит развитие трансплантации органов.

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В Кыргызстане предлагают разрешить родителям, которые самостоятельно воспитывают детей до 14 лет, ежедневно уходить с работы на час раньше или приходить на час позже без сокращения зарплаты.

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Миннауки займет здание МУКР в центре Бишкека. Студенты недовольны.

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На стадионе «Бишкек Арена» приступили к ремонту футбольного поля.

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Выборы-2027. Лишнего кандидата в «Тундуке» объяснили технической ошибкой.

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В Лейлекском районе Баткенской области погибло около 95 процентов саженцев, высаженных в рамках проекта «Зеленая граница» стоимостью 100 миллионов 887,9 тысячи сомов.

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