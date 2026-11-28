Кабинет министров расширил полномочия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в вопросах оплаты труда сотрудников подведомственных подразделений. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, Минстрой будет самостоятельно устанавливать условия оплаты труда работников подразделений, их территориальных управлений, филиалов и представительств, работающих на принципах самофинансирования и за счет средств, накопленных на специальных счетах.

В частности, министерство сможет определять повышающие коэффициенты к должностным окладам, размеры процентных ставок оплаты труда наемных работников за выполненную работу, а также порядок выплаты премий и других стимулирующих выплат.

Кроме того, на указанные подразделения не будет распространяться установленное ограничение предельной штатной численности государственных органов.

Ранее руководство Минстроя сообщало, что все департаменты ведомства работают по принципу самофинансирования, а это напрямую влияет на размер выплат сотрудникам. Средняя зарплата составляет около 150 тысяч сомов, однако в отдельных департаментах оклады достигают 500 тысяч.



