Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В 2026 году из России депортировали и выдворили более 34 тысяч иностранных граждан. Это на 80 процентов больше, чем в 2025 году, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, правоохранители возбудили около 4,2 тысячи уголовных дел и выявили 549 человек, находившихся в розыске.

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Операция «Нелегал-2026» проходила в два этапа, первый из которых состоялся в июне. Всего по итогам проверки выявлено около 143 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда. Еще около 40 тысяч нарушений касались трудовой деятельности.

Операция «Нелегал-2026» проводится МВД совместно с ФСБ, Росфинмониторингом и структурами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

При проведении операции особое внимание уделяется проверке мест компактного проживания и работы иностранцев. Увеличить эффективность проверки в этом году помогло в том числе использование биометрической системы при прохождении границы, добавила Ирина Волк.