Снова ДТП с автобусом. В Бишкеке общественный транспорт столкнулся с легковушкой

В Бишкеке в районе Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова (Политех) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и легкового автомобиля.

На фотографии с места происшествия видно, что рядом с муниципальным автобусом находится автомобиль Hyundai. На месте работают сотрудники патрульной милиции. Рядом также стоит еще один автобус.

Обстоятельства происшествия пока не известны. Информации о пострадавших нет.

Причины ДТП и степень повреждения транспортных средств уточняются.