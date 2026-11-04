Снова ДТП с автобусом. В Бишкеке общественный транспорт столкнулся с легковушкой
В Бишкеке в районе Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова (Политех) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и легкового автомобиля.
На фотографии с места происшествия видно, что рядом с муниципальным автобусом находится автомобиль Hyundai. На месте работают сотрудники патрульной милиции. Рядом также стоит еще один автобус.
Обстоятельства происшествия пока не известны. Информации о пострадавших нет.
Причины ДТП и степень повреждения транспортных средств уточняются.
В конце октября в Бишкеке произошла целая серия аварий с участием общественного транспорта.
28 октября мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что только за один день водители повредили сразу три муниципальных автобуса. Градоначальник потребовал усилить контроль за соблюдением Правил дорожного движения.
29 октября на проспекте Жибек Жолу столкнулись автобусы маршрутов № 45 и 11. В тот же день ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева.
Ранее, 27 октября, автобус маршрута № 195 после столкновения с легковушкой на пересечении улиц Абдрахманова и Ахунбаева выехал на тротуар.