Экс-депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов собрал необходимое для регистрации кандидатом в президенты Кыргызстана количество подписей избирателей.

Согласно предоставленным данным электронной системы сбора подписей, по состоянию на 27 ноября его поддержали 30 тысяч 440 граждан.

До него необходимый порог преодолели Садыр Жапаров, Аймен Касенов, Исхак Масалиев, Сыймык Жапыкеев и Клара Сооронкулова.

Бактыбек Калмаматов подал заявление в Центральную избирательную комиссию о выдвижении своей кандидатуры на пост президента 11 ноября в порядке самовыдвижения.

Всего об участии в предстоящих президентских выборах заявили 11 претендентов. Сбор подписей продлится до 8 декабря, прием необходимых для регистрации документов — до 13 декабря. Регистрация кандидатов завершится 23 декабря.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года.