Кабинет министров Кыргызстана одобрил трансформацию 15,47 гектара орошаемых пахотных земель в Оше для строительства многоэтажных жилых домов и общеобразовательных объектов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Земельный участок находится в частной собственности Бакайбека Сатыбалдиева. Его переводят из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Мэрии южной столицы поручено обеспечить целевое использование участка, разработку и утверждение градостроительной документации, а также организацию и развитие инфраструктуры территории за счет частных средств.

Землепользователь должен возместить потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Кроме того, в течение трех лет за счет собственных, заемных средств и инвестиций он обязан освоить равноценную площадь орошаемых пахотных земель с последующим включением их в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.

До начала строительства необходимо провести оценку воздействия проекта на объект всемирного наследия Сулайман-Тоо и его охраняемые территории, а также согласовать ее с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

В случае неиспользования участка или его использования не по целевому назначению муниципалитет должен принять меры по возвращению земли в первоначальное состояние.

Количество планируемых многоэтажек, стоимость проекта и сроки строительства в документе не указаны.