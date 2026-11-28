Город Талас станет культурной столицей тюркского мира в 2028 году. Такое решение принял 43-й Постоянный совет ТЮРКСОЙ, прошедший в Андижане. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Султан Раев в социальных сетях.

У Таласской области особое место в истории Кыргызстана: ее связывают с эпосом «Манас», а в селе Шекер родился Чингиз Айтматов. В 2028 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя. Тогда же в тюркском мире отметят Год Айтматова.

Заседанию Постоянного совета предшествовала встреча представителей Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Они обсудили культурные проекты и подвели итоги программы Андижана, который в 2026 году носит статус культурной столицы тюркского мира.

Программа «Культурная столица тюркского мира» действует с 2012 года: каждый год ТЮРКСОЙ выбирает город, который в течение года становится площадкой для международных культурных событий. Здесь проводят концерты, фестивали, выставки, театральные встречи и конференции, посвященные истории, искусству и общему наследию тюркских народов. Такие мероприятия знакомят жителей разных стран с культурой города, дают возможность артистам и исследователям обмениваться опытом и укрепляют связи между странами.