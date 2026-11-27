Адылбек Касымалиев провел очередное совещание по вопросам, связанным с обеспечением внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает кабмин.

По его данным, заслушаны доклады руководителей соответствующих государственных органов и ведомств по вопросам, включенным в повестку дня.

Особое внимание уделено исполнению ранее данных кабмином поручений по обеспечению экономической безопасности, бесперебойному снабжению населения горюче-смазочными материалами, а также предоставлению субсидий в рамках государственной поддержки субъектов национальной экономики.

Отмечено, что по состоянию на сегодняшний день запасов бензина и дизельного топлива, имеющихся у нефтетрейдеров, на складах ОсОО «Джунда» и ОАО «Кыргызнефтегаз», а также находящихся в процессе транспортировки, достаточно до конца года.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев дал ряд поручений соответствующим госорганам. В частности, поручено продолжить субсидирование разницы в стоимости, пересмотреть механизмы государственной поддержки в данной отрасли, обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка бензином, а также проработать вопросы модернизации нефтеперерабатывающих заводов страны и деятельности, связанной с экспортом и импортом.

Ежегодная потребность страны в нефтепродуктах (бензине, дизельном топливе и сжиженном газе) составляет ориентировочно от 1,4 до 1,85 миллиона тонн.