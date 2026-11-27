Предприятия Сулюкты просят кабмин разрешить летом экспортировать уголь. Об этом на открытом диалоге «Инвестиционный вектор: государство и бизнес» заявил руководитель Ассоциации угледобывающих предприятий города Сулюкты Бакытбек Сапаркулов.

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По его словам, сейчас действует ограничение на экспорт угля. Осенью и зимой предприятия обеспечивают твердым топливом внутренний рынок. Летом спрос падает, и шахтеры вынуждены продавать уголь через перекупщиков.

«Наш уголь отличается по качеству. От долгого хранения ом может загореться. Разрешите нам экспортировать его летом», — сказал Сапаркулов.