2028 год объявлен Годом Чингиза Айтматова в тюркском мире. Решение принял 43-й Постоянный совет ТЮРКСОЙ на заседании в Андижане. Об этом в своих социальных сетях сообщил генеральный секретарь организации Султан Раев.

Заседание прошло в городе, который в 2026 году носит статус культурной столицы тюркского мира.

Напомним, в Кыргызстане 2028 год уже объявлен Годом Чингиза Айтматова. Соответствующий указ Садыр Жапаров подписал в октябре 2025 года — к 100-летию со дня рождения писателя.

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Указ предусматривает создание музея-комплекса «Айтматов ааламы», проведение международных выставок, конференций и культурных мероприятий, издание собрания сочинений писателя, а также создание художественного и документального фильмов. План включает учреждение международной премии имени Айтматова и выпуск памятной золотой монеты.

ТЮРКСОЙ также намерен проводить совместные культурные проекты к юбилею. Ранее Султан Раев заявлял, что организация будет содействовать сохранению и передаче наследия писателя следующим поколениям.