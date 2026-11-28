Военный суд Узбекистана приговорил бывшего заместителя председателя Службы государственной безопасности Гайратуллу Езиева к 15 годам лишения свободы. Еще шесть бывших сотрудников спецслужбы получили от 15 до 17 лет заключения.

По данным зарубежных СМИ, Езиева признали виновным в вымогательстве, незаконном задержании и злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший начальник управления собственной безопасности СГБ Алиджон Ашуров, известный под прозвищем Алибобо, получил 17 лет. Его признали виновным в вымогательстве, получении взятки и вмешательстве в расследование или судебное разбирательство.

Еще один 17-летний срок получил Музаффар Нурбаев. Темур Шорискиев и Гончар Узаков приговорены к 16 годам и шести месяцам лишения свободы, Сухроб Сайфитдинов — к 16 годам, О. Абдуллаев — к 15 годам. По данным узбекских изданий, по делу также фигурировали обвинения в пытках, подделке документов и хищениях.

Еще четверо фигурантов получили наказания, не связанные с длительным лишением свободы: ограничение свободы, штрафы и исправительные работы. Расследование дела, как передают СМИ, проводило управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что Ашуров, Шорискиев, Узаков и Сайфитдинов уже получили сроки по отдельному делу, известному как «корейское дело» на 90 миллионов долларов. Приговор по нему вынес Бектемирский районный суд 17 сентября.

Судебный процесс над Езиевым и еще десятью обвиняемыми начался в Военном суде 6 ноября и продолжался около трех недель.