Ала-Арча: место, где горы встречаются с большим туризмом

Еще несколько лет назад поездка в Ала-Арчу у многих ассоциировалась с шашлыками, пикниками и горами мусора после выходных. Сегодня здесь другая картина: автомобили с бензиновыми двигателями больше не пускают, туристы пересаживаются на электромобили, поднимаются в горы по канатной дороге и отправляются в пешие походы.

Природный парк становится все более популярным не только среди кыргызстанцев, но и среди иностранных гостей. Журналисты 24.kg побывали в Ала-Арче и узнали, как меняется одно из самых известных природных мест страны, сколько оно зарабатывает и какие новые объекты здесь появятся.

880 сомов за въезд: дорого или выгодно?

У входа в парк один из посетителей парка, узнав, что за въезд на электромобиле нужно заплатить 880 сомов, удивился такой сумме и посчитал ее высокой.

Директор государственного природного парка «Ала-Арча» Кубанычбек Жекшенбеков объяснил, что тариф рассчитан с учетом количества пассажиров в салоне одной машине и в итоге может оказаться выгоднее индивидуальной оплаты.

По его словам, если посетители приезжают без автомобиля, каждый взрослый платит 250 сомов, дети с шести лет — 180 сомов. При этом передвижение на внутреннем транспорте парка для них бесплатное. За въезд на электромобиле установлена плата 880 сомов.

«В машине помещаются четыре человека. Если бы каждый из них платил отдельно, сумма составила бы тысячу сомов. А на электромобиле — 880. Получается экономия 120 сомов. Мы таким образом стимулируем посетителей заезжать на экологичном транспорте», — пояснил директор.

Если у туристов есть бронь в гостиницах парка, легковые автомобили им предоставляют бесплатно.

На территории парка имеются парковочные места на 2,5 тысячи машин. За парковку оплата в 50 сомов осуществляется при выезде.

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715 тысяч посетителей за девять месяцев

Ала-Арча сегодня переживает настоящий туристический подъем. По данным девятимесячного отчета, природный парк посетили 715 тысяч человек. Для сравнения: это почти половина населения Бишкека.

Доходы парка за этот период превысили 300 миллионов сомов. В 2025 году показатель составлял около 200 миллионов сомов. Таким образом, доходность выросла примерно на 60 процентов.

«Рост связан прежде всего с развитием инфраструктуры и, конечно, с открытием канатной дороги. Это привлекло туристов из 120 стран», — рассказал Кубанычбек Жекшенбеков.

Среди иностранных гостей сейчас особенно много туристов из Южной Кореи, Китая, Пакистана, Бангладеш и Индии. По оценке директора, поток посетителей примерно поровну распределяется между местными и иностранными туристами.

Самый высокий показатель посещаемости за один день составил 8,3 тысячи человек. При этом инфраструктура, по словам руководителя, позволяет принимать до 15 тысяч посетителей в сутки.

Правда, в дни максимальной нагрузки возникали сложности с транспортом: городской общественный транспорт не всегда успевал доставлять всех желающих. Сейчас автобусы из города отправляются примерно каждые 20 минут, а внутри парка курсируют с интервалом около пяти минут. Стоимость проезда на муниципальном автобусе составляет 40 сомов.

Бензиновым автомобилям въезд закрыт

Одно из главных изменений в Ала-Арче касается транспорта. С 1 мая 2025 года въезд автомобилей с бензиновыми двигателями на территорию парка закрыли. Теперь посетители могут заезжать на электромобилях.

По словам директора, это решение заметно повлияло на экологическую обстановку.

«Раньше у нас были жалобы туристов на мусор. Люди приезжали на пикники, резали баранов, жарили шашлыки, а после себя оставляли целые горы отходов. Это негативно влияло на флору и фауну. После ограничения въезда бензиновых автомобилей количество мусора сократилось втрое», — отметил он.

Изменилась и культура отдыха. Все больше людей приезжают не для шумных застолий, а чтобы прогуляться, подышать горным воздухом, полюбоваться пейзажами и отправиться в поход.

Конечно, не все согласны с запретом. Некоторые посетители просят разрешить въезд на личных автомобилях с бензиновыми двигателями и даже предлагают платить больше. Однако в администрации парка менять установленное правило пока не намерены.

Наиболее загруженные дни — пятница, суббота и воскресенье. В эти дни поток посетителей особенно большой.

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Канатная дорога стала главным магнитом для туристов

Сегодня одна из самых востребованных услуг в парке — канатная дорога. По словам Кубанычбека Жекшенбекова, около 70 процентов посетителей приезжают именно ради нее.

Стоимость подъема и спуска составляет 600 сомов с человека. Для детей до шести лет проезд бесплатный. Протяженность действующей канатной дороги — один километр. Канатная дорога может обслужить до 1 тысячи человек каждый час.

Поднявшись наверх, туристы оказываются на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Отсюда открываются виды на водопад, гору Корона, Текетор и ущелье Аксай. Здесь также работают барнхаусы, а на террасе можно полюбоваться горными пейзажами.

В планах администрации — значительно расширить канатную дорогу.

Ее протяженность хотят увеличить еще на 12 километров: строительство начнется от второго контрольно-пропускного пункта и будет продолжено до первой канатной дороги. Завершить работы рассчитывают за год. Проектом займется австрийская компания.

Безопасность, подчеркивает директор, остается главным требованием. По его словам, канатные дороги оснащены специальными датчиками, которые реагируют на движение и возможные нештатные ситуации.

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Родельбан, стеклянный мост и пятизвездочный отель

Ала-Арча постепенно превращается не только в место для пеших прогулок и горных походов, но и в туристический комплекс с разнообразными развлечениями.

Один из новых объектов — родельбан, или рельсовые сани. Его строительство ведется за счет заработанных парком средств, ориентировочная стоимость проекта составляет 1,2 миллиона евро.

По словам директора, работы планируют завершить примерно через месяц.

Аттракцион будет работать и зимой, и летом. Им смогут пользоваться посетители в возрасте от двух до 70 лет. Максимальная скорость составит 40 километров в час. Сани оборудуют фарами и ремнями безопасности. Строительством занимается немецкая компания, специализирующаяся на горных аттракционах.

Общая протяженность трассы — 1,2 километра. Оплата будет взиматься за подъем и спуск. Тариф пока рассчитывается и должен быть согласован с антимонопольным органом.

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По словам Жекшенбекова, гарантийный срок объекта составит 50 лет, а первые три года ремонт будет бесплатным.

Еще один масштабный проект — строительство стеклянного подвесного моста, который соединит две горы. Его длина, согласно планам, составит 732 метра. Сейчас ведутся переговоры с европейскими компаниями.

В администрации парка рассчитывают, что после завершения строительства мост сможет претендовать на рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для сравнения: действующий рекордсмен в Китае, по словам директора, имеет длину 530 метров.

В верхней части парка также строится трехэтажный пятизвездочный отель. Проект реализуют инвесторы. Необходимость гостиницы объясняется тем, что часть туристов остается в Ала-Арче на несколько дней. Некоторые приезжают на сутки, другие проводят здесь два-три дня.

Для гостей предусмотрена и услуга трансфера: туристов могут забрать из аэропорта или городских гостиниц на автомобилях с повышенным уровнем комфорта.

Популярностью также пользуются А-фрейм домики, барнхаусы, которые сдаются в аренду.

Все больше людей выбирают пешие маршруты

Изменился и сам характер отдыха. Если раньше многие приезжали в парк преимущественно на пикники, то сейчас заметно вырос интерес к хайкингу и пешим походам.

Популярностью пользуются маршруты к хижине Рацека, пику Учителя, Адыгене и Комсомольцу. Некоторые туристы приезжают в парк уже в три часа ночи, чтобы с рассветом отправиться в горы.

«Сейчас у каждого, наверное, есть фотография из Ала-Арчи. Люди хотят не просто приехать и посидеть, а пройти маршрут, увидеть горы, насладиться природой», — отметил директор.

При этом в администрации считают, что развитие туристической инфраструктуры само по себе не обязательно вредит природе. Все зависит от поведения людей.

«Если каждый будет мусорить или разводить огонь, это, конечно, нанесет вред. Но если человек просто приходит, гуляет и дышит свежим воздухом, я не вижу в этом угрозы», — сказал Жекшенбеков.

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Парк обеспечивает себя сам

Отвечая на вопрос о том, не становится ли Ала-Арча слишком дорогим и недоступным местом для обычных посетителей, директор заверил, что парк открыт для всех и работает круглосуточно.

По его словам, стоимость услуг согласовывается с антимонопольным органом. Сегодня природный парк полностью обеспечивает себя самостоятельно и не получает финансирования из государственного бюджета.

«Мы из бюджета ни одного сома не берем. Доходы, которые остаются, направляем на создание комфортных условий для отдыха и развитие инфраструктуры», — пояснил он.

Быть ближе к богу

Помимо туристических объектов, на территории парка строится мечеть.

По словам директора, о такой возможности просили сами посетители, чтобы они могли совершать молитву, не покидая территорию. Частное лицо предоставило для этого земельный участок. Завершить строительство рассчитывают примерно через месяц.

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Ала-Арча сегодня — это уже не просто популярное место для выезда на выходные. Здесь формируется новая модель природного туризма: с экологическими ограничениями, общественным транспортом, пешими маршрутами и современной инфраструктурой. Поток гостей растет, вместе с ним увеличиваются доходы и планы по развитию.

Но главный вопрос, который остается перед администрацией парка, сохранить природное богатство ущелья на фоне все большей туристической популярности. Ведь именно за этим сюда приезжают тысячи людей: увидеть горы, почувствовать свежесть горного воздуха и хотя бы ненадолго оказаться вдали от городской суеты.