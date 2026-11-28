В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Президент принял верительные грамоты послов некоторых стран.

Президент Садыр Жапаров в Бишкеке принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов.

В церемонии приняли участие диппредставители:

Великобритании — Висенте Солера Дьюкар, Аргентины — Энрике Игнасио Феррер Виейра, Грузии — Леван Диасамидзе, Латвии — Даце Рутка, Сан-Марино — Риккардо Вентурини, Португалии — Жозе де Кастро Атаиде Амарал, Израиля — Йоав Быстрицки, Болгарии — Георги Воденски, Шри-Ланки — Фред Сеневиратне, Дании — Ларс Туесен, Малайзии — Рафеда Абдул бин Азиз, Вьетнама — Нгуен Тхань Ле, Египта — Самех Фарук Мохамед Шехат, Алжира — Жамила Ашур и Словакии — Любомир Регак.

Дастан Усубакунов назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

Дастан Усубакунов родился 26 августа 1986 года. До назначения с 2021 года занимал должность заместителя генерального директора государственного предприятия «Кыргыз темир жолу».

Ранее в структуре Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана было три заместителя главы ведомства, но штатную численность увеличили до четырех.

На новом посту он будет курировать экономический анализ, взаимодействие с государственными органами, а также вопросы внутренней организации и управления министерством.

Дастан Усубакунов входил в состав Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Замирбек Надырбеков назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций КР.

После гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча в системе МЧС произошли кадровые перестановки, в том числе уволен заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов.

Замирбек Надырбеков родился 27 мая 1977 года. Ранее занимал руководящие должности в Пограничной службе ГКНБ (в том числе возглавлял главное управление по Баткенской области и управление по Ошской и Джалал-Абадской областям), Генеральном штабе Вооруженных сил и работал первым заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызстана.

Сняты с постов акимы некоторых районов КР.

После критики президента Садыра Жапарова своих постов лишились несколько акимов.

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От занимаемых должностей освобождены Нурлан Эшмукамбет уулу — аким Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, Эрмек Бахавадинов — аким Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, Баялы Досалиев — аким Кочкорского района Нарынской области и аким Панфиловского района Чуйской области Бекмаат Масаидов.

Отметим, что Нурлан Эшмукамбет уулу был назначен 6 марта 2026 года, Эрмек Бахавадинов — в апреле 2023 года, Баялы Досалиев — в октябре 2024 года, Бекмаат Масаидов возглавлял Панфиловский район с 25 августа 2023 года.

Уволены мэры Канта и Баткена.

Мэр Канта Улан Майлибашев подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Улан Майлибашев впервые возглавил город в июне 2021 года. В апреле 2024-го президент Садыр Жапаров повторно назначил его мэром после административно-территориальной реформы и присвоения Канту статуса города областного значения.

Мэр Баткена Сейтек Кулубаев покинул должность. Он проработал на этом посту чуть больше года.

Талантбек Иманов стал директором общественного фонда по сохранению и реставрации историко-культурных объектов Кыргызстана.

Он будет руководить фондом по совместительству, сохранив должность мэра Каракола.

Фонд создан для поддержки сохранения, изучения, консервации, реставрации и восстановления объектов историко-культурного наследия, в том числе памятников архитектуры, исторических зданий и мемориальных комплексов XX века.

Ректором Джалал-Абадского государственного университета назначен Дурус Козуев.

Дурус Козуев — доктор филологических наук, исполняющий обязанности профессора. Он окончил факультет романо-германской филологии Кыргызского государственного национального университета по специальности «филолог-германист, преподаватель английского языка и литературы». В 1999 году получил степень кандидата филологических наук, в 2023-м — доктора филологических наук.

С 2015 по 2025 год занимал должность проректора по учебной работе Бишкекского государственного университета имени Касыма Карасаева, затем работал на аналогичной должности в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева. С 17 февраля 2026-го был заместителем министра науки, высшего образования и инноваций.

Директором Таласского предприятия электрических сетей назначен Бакытбек Жакыпов.

Он возглавил ПЭС вместо Акылбека Султанова.

Ранее Бакытбек Жакыпов работал заместителем директора по капитальному строительству и общим вопросам Таласского предприятия электрических сетей.