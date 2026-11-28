Удалившийся от Земли на один световой день «Вояджер-1» перестал давать данные
Космический зонд NASA Voyager-1 перестал передавать данные на Землю из-за неисправности бортового компьютера. Об этом сообщает СNN.
Отмечается, что сейчас аппарат транслирует лишь не содержащий никакой информации «несущий сигнал» — непрерывный радиосигнал, который обычно содержит информацию, собранную приборами.
NASA обнаружило проблему 14 ноября — за пять дней до исторического рекорда.
Специалисты работают над проблемой, но из-за большой удаленности это занимает очень много времени, поскольку любая команда, отправленная на космический аппарат, достигает его в течение 24 часов, а для получения ответа команде миссии на Земле требуются еще сутки.
Одна из возможных версий — неисправность бортового компьютера, который уже выходил из строя в 2023 году. Тогда специалистам удалось восстановить его работу, исключив проблемный чип из выполнения кода.
18 ноября 2026 года «Вояджер-1» стал первым созданным человеком объектом, преодолевшим отметку в один световой день от Земли, удалившись на расстояние около 25,9 миллиарда километров.