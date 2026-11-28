Космический зонд NASA Voyager-1 перестал передавать данные на Землю из-за неисправности бортового компьютера. Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что сейчас аппарат транслирует лишь не содержащий никакой информации «несущий сигнал» — непрерывный радиосигнал, который обычно содержит информацию, собранную приборами.

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NASA обнаружило проблему 14 ноября — за пять дней до исторического рекорда.

Специалисты работают над проблемой, но из-за большой удаленности это занимает очень много времени, поскольку любая команда, отправленная на космический аппарат, достигает его в течение 24 часов, а для получения ответа команде миссии на Земле требуются еще сутки.

Одна из возможных версий — неисправность бортового компьютера, который уже выходил из строя в 2023 году. Тогда специалистам удалось восстановить его работу, исключив проблемный чип из выполнения кода.

18 ноября 2026 года «Вояджер-1» стал первым созданным человеком объектом, преодолевшим отметку в один световой день от Земли, удалившись на расстояние около 25,9 миллиарда километров.