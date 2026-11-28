Telegram призывает пользователей iPhone с устаревшими версиями iOS обновить систему.

Предупреждение об угрозе безопасности разослал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе. Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные под угрозой. Для взлома может быть достаточно просто открыть сайт. Мы отправляем это предупреждение всем нашим пользователям старых версий iOS», — написал Дуров. В уведомлении Telegram говорится, что устаревшая версия системы содержит уязвимости, которые подвергают риску данные и учетные записи пользователя. «Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон», — говорится в сообщении.

Ранее Apple уже выпускала обновления для устранения уязвимостей, связанных с обработкой веб-контента. В марте 2025 года компания призвала пользователей установить iOS 18.3.2. Обновление исправляло проблему в браузерном движке WebKit.

Согласно описанию Apple, специально подготовленный вредоносный веб-контент мог выйти за пределы изолированной среды браузера. Компания сообщала, что уязвимость могла использоваться в сложной атаке на конкретных людей с версиями системы до iOS 17.2.