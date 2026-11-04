«Кыргызстан впечатляет». Представитель ООН рассказал об успехах страны
Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау положительно оценил экономический рост Кыргызстана и результаты реализации социальных программ. Особое внимание он уделил организации школьного питания, назвав ее успешным примером сотрудничества государства с международными организациями.
Об этом Карл Скау рассказал в интервью «Азаттыку» по итогам официального визита в Кыргызстан.
По его словам, республика демонстрирует хорошие результаты как в экономике, так и в достижении Целей устойчивого развития ООН.
«Я считаю, что страна демонстрирует очень хорошие результаты: экономический рост впечатляет, наблюдается положительный прогресс и в достижении Целей устойчивого развития», — отметил представитель ООН.
Одним из наиболее удачных проектов Скау назвал программу школьного питания.
Он рассказал, что Всемирная продовольственная программа ООН использовала накопленный за 60 лет международный опыт, чтобы совместно с кыргызстанскими властями внедрить пилотные проекты.
Впоследствии правительство Кыргызстана самостоятельно приступило к расширению программы.
«Путь развития Кыргызстана действительно впечатляет. Думаю, миру есть чему поучиться на этом опыте», — подчеркнул Карл Скау.
Представитель ООН также отметил, что дополнительные доходы, получаемые государством благодаря экономическому росту, направляются в том числе на социальные программы.
Вместе с тем он обратил внимание на сохраняющиеся проблемы, включая изменение климата, продовольственную безопасность и необходимость дальнейшей поддержки социально уязвимых граждан.
По словам Скау, Кыргызская Республика как горная страна особенно подвержена последствиям климатических изменений. В ближайшие годы эти риски могут усилиться, поэтому международные организации намерены продолжать сотрудничество с правительством в вопросах адаптации и социальной защиты.
Напомним, 22 октября Карл Скау встретился с заместителем председателя кабинета министров Уланом Маматкановым. Стороны обсудили развитие школьного питания и поддержку малообеспеченных семей в рамках Программы продовольственной безопасности и питания на 2025–2030 годы.