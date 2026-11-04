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24.kg

«Кыргызстан впечатляет». Представитель ООН рассказал об успехах страны

10:03, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау положительно оценил экономический рост Кыргызстана и результаты реализации социальных программ. Особое внимание он уделил организации школьного питания, назвав ее успешным примером сотрудничества государства с международными организациями.

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Об этом Карл Скау рассказал в интервью «Азаттыку» по итогам официального визита в Кыргызстан.

По его словам, республика демонстрирует хорошие результаты как в экономике, так и в достижении Целей устойчивого развития ООН.

«Я считаю, что страна демонстрирует очень хорошие результаты: экономический рост впечатляет, наблюдается положительный прогресс и в достижении Целей устойчивого развития», — отметил представитель ООН.

Одним из наиболее удачных проектов Скау назвал программу школьного питания.

Он рассказал, что Всемирная продовольственная программа ООН использовала накопленный за 60 лет международный опыт, чтобы совместно с кыргызстанскими властями внедрить пилотные проекты.

Впоследствии правительство Кыргызстана самостоятельно приступило к расширению программы.

«Путь развития Кыргызстана действительно впечатляет. Думаю, миру есть чему поучиться на этом опыте», — подчеркнул Карл Скау.

Представитель ООН также отметил, что дополнительные доходы, получаемые государством благодаря экономическому росту, направляются в том числе на социальные программы.

Вместе с тем он обратил внимание на сохраняющиеся проблемы, включая изменение климата, продовольственную безопасность и необходимость дальнейшей поддержки социально уязвимых граждан.

По словам Скау, Кыргызская Республика как горная страна особенно подвержена последствиям климатических изменений. В ближайшие годы эти риски могут усилиться, поэтому международные организации намерены продолжать сотрудничество с правительством в вопросах адаптации и социальной защиты.

Напомним, 22 октября Карл Скау встретился с заместителем председателя кабинета министров Уланом Маматкановым. Стороны обсудили развитие школьного питания и поддержку малообеспеченных семей в рамках Программы продовольственной безопасности и питания на 2025–2030 годы.

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