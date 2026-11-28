На платформе el loto действует предложение для новых пользователей: после регистрации и подтверждения личности через «Түндүк» им начисляют 30 elcoin. Проверка обычно занимает всего несколько секунд, а подарочных монет достаточно для одной попытки в конкурсе за iPhone 18 Pro Max на «Ярмарке призов».

iPhone 18 Pro Max на 1 ТБ уже представлен среди подарков на платформе. Теперь новые пользователи могут принять участие в конкурсе, не пополняя баланс для первой попытки.

Что нужно сделать?

Участие доступно после нескольких простых действий:

Зарегистрироваться на сайте elloto.kg . Подтвердить личность через «Түндүк» Получить 30 подарочных elcoin. Выбрать iPhone в «Ярмарке призов» и отправить свое «Счастливое число».

Одна попытка в конкурсе за смартфон стоит 30 elcoin — ровно столько получают новые пользователи после подтверждения личности.

Как определяется победитель?

В конкурсе действует принцип наименьшего уникального числа. Побеждает участник, выбравший самое маленькое число, которое не повторилось у других. Для случаев, когда уникальных чисел нет, предусмотрены дополнительные правила.

Помимо iPhone, в «Ярмарке призов» el loto представлены и другие подарки: техника Dyson, электроника и устройства для дома.

Получить 30 elcoin и ознакомиться с условиями участия можно на elloto.kg .

Новости el loto и анонсы новых розыгрышей можно найти в Telegram-канале и WhatsApp-канале el loto.

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Правила участия и действующие розыгрыши на официальном сайте elloto.kg — онлайн-платформы ОсОО «Эллипсис Тех», действующего в качестве оператора профессиональной лотереи на основании договора с государственным организатором, и на официальной странице @elloto_kg в Телеграм.

Организатор профессиональной лотереи — государственное предприятие «Государственная лотерейная компания», использующее бренд «КЫРГЫЗЛОТО», созданное решением кабинета министров. Оператор — «Эллипсис Тех» правоустанавливающий документ: договор № 1 от 06.02.2026. Регулятор лотерейной деятельности — служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. Участие — с 18 лет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. Заказчик — ОсОО «Эллипсис Тех». 18+