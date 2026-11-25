Обещают высокую зарплату, бесплатные перелет и жилье, а после прибытия могут отобрать паспорт, ограничить свободу передвижения и заставить заниматься интернет-мошенничеством. Так некоторые граждане Кыргызстана оказываются в так называемых скам-центрах Юго-Восточной Азии.

О том, как работают схемы вербовки, какие страны представляют наибольшую опасность и как не попасть в ловушку под видом трудоустройства, рассказал 24.kg консул посольства Кыргызской Республики в Малайзии Токтоболот Жумалиев.

— В последние годы все чаще говорится о гражданах Кыргызстана, оказавшихся в так называемых скам-центрах. Насколько серьезной является эта проблема?

— Речь идет уже не об отдельных случайных эпизодах, а о транснациональной проблеме, которая затрагивает граждан десятков стран. В Юго-Восточной Азии действуют крупные организованные преступные сети, связанные с онлайн-мошенничеством, незаконным оборотом денежных средств и торговлей людьми.

Для Кыргызстана эта проблема особенно актуальна в связи с трудовой миграцией наших граждан в страны Юго-Восточной Азии. Так, в 2025 году была организована эвакуация 12 граждан Кыргызской Республики из охраняемых вооруженными группировками лагерей в Мьянме. Все они были возвращены на родину.

Данные граждане выезжали за рубеж после отклика на объявления о трудоустройстве, преимущественно связанные с Таиландом, а затем оказывались на территории Мьянмы в лагерях, где их принуждали к работе в так называемых скам-центрах. Проблема существует также в других государствах Юго-Восточной Азии.

По нашим данным, в последние годы увеличилось количество обращений, связанных с возможным вовлечением граждан КР в деятельность онлайн- и скам-центров. Посольство оказывает им консульско-правовую помощь, взаимодействует с компетентными органами и содействует их возвращению на родину.

— Каким образом граждане Кыргызстана попадают в такие центры?

— Один из наиболее распространенных путей начинается с обычного объявления о работе. Человеку предлагают работу за рубежом, причем предложение выглядит привлекательным: высокая зарплата, бесплатные проживание, питание, авиабилеты, иногда обещают работу в сферах IT, обслуживания клиентов, переводов или администрирования.

По имеющимся у нас материалам, именно по такой схеме некоторые граждане Кыргызстана оказались в Мьянме и впоследствии нуждались в эвакуации. Например, одна из наших гражданок самостоятельно вылетела в Таиланд после того, как откликнулась на объявление о работе. Уже после прибытия ее незаконно вывезли в Мьянму, где она оказалась в охраняемом лагере вблизи границы.

В другом случае гражданин КР приехал в Камбоджу по объявлению о работе. После этого его паспорт оказался у третьих лиц, а самого мужчину, по его словам, вынуждали заниматься мошеннической деятельностью.

Таким образом, важно понимать, что человек может выехать за рубеж с намерением устроиться на обычную работу, однако уже после прибытия столкнуться с обманом, незаконным перемещением и принуждением со стороны преступных групп.

При этом такие риски могут возникать не только при непосредственном трудоустройстве, но и на этапе въезда в страну, когда гражданину предлагают воспользоваться различными законными способами въезда, не раскрывая истинных целей последующего трудоустройства.

В этой связи хотел бы отдельно отметить, что по итогам проведенной работы с тайской стороной с 15 сентября 2026 года граждане Кыргызской Республики смогут въезжать в Королевство Таиланд без визы в туристических целях до 30 дней. Данная возможность, безусловно, расширяет возможности для поездок граждан, однако одновременно может быть использована недобросовестными рекрутерами для незаконной вербовки.

В частности, гражданам могут предлагать въехать в Таиланд в рамках безвизового режима под видом туристической поездки, обещая, что после прибытия им будет оформлена рабочая виза или соответствующее разрешение на работу.

— Получается, именно фиктивные вакансии часто становятся первым звеном в этой цепочке?

— Да, мошеннический набор действительно является одним из ключевых способов вовлечения людей в такие схемы.

В 2026 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отдельно обратило внимание на случаи торговли людьми в скам-центры через фиктивные предложения о работе. Преступные сети используют обманный рекрутинг, а после прибытия человека могут отобрать у него документы, ограничить свободу передвижения и заставить участвовать в онлайн-мошенничестве.

Сегодня для поиска потенциальных работников активно используются социальные сети и различные интернет-платформы. По данным Международной организации по миграции, такие схемы приобрели международный масштаб: в июле этого года МОМ сообщила, что люди из более чем 80 стран оказались вовлечены в деятельность скам-центров.

Важно понимать и другое: от подобных схем не застрахованы даже люди с хорошим образованием, знанием английского языка или опытом работы в IT.

Преступники ориентируются не только на неквалифицированных работников — они предлагают вакансии, которые внешне могут выглядеть вполне профессионально и легально.

Поэтому любое предложение о работе за рубежом необходимо тщательно проверять, особенно если обещают необычно высокую зарплату, бесплатные переезд и проживание, но при этом отсутствует прозрачная информация о работодателе и условиях официального трудоустройства.

— Что происходит с человеком после прибытия в скам-центр?

— Ситуации могут различаться, однако международные организации фиксируют ряд характерных признаков. У человека могут отобрать паспорт и другие документы, ограничить свободу передвижения, заставлять работать длительное время, применять угрозы, психологическое или физическое насилие.

В некоторых случаях людям говорят, что для освобождения или выезда необходимо выплатить определенную сумму либо «отработать» долг. В других — используют прямые угрозы, давление и насилие.

— Можно ли сказать, что все граждане, работающие в таких центрах, являются жертвами?

— Нет, здесь необходимо быть осторожными и рассматривать каждый случай отдельно.

Международные организации отмечают, что среди людей, находящихся в скам-центрах, есть как те, кто оказался там в результате обмана, угроз или принуждения, так и лица, которые могли сознательно участвовать в мошеннической деятельности.

Поэтому при установлении статуса человека необходимо учитывать конкретные обстоятельства каждого случая: каким образом он попал в страну и в скам-центр, имел ли при себе документы, мог ли свободно покинуть место работы, подвергался ли угрозам, насилию или иному давлению со стороны третьих лиц.

Такая проблема существует и в отношении наших граждан.

В частности, после возвращения граждан Кыргызской Республики, эвакуированных из одной из стран Юго-Восточной Азии, многие из них отказались предоставить дополнительную информацию о том, каким образом они оказались в государстве, при каких обстоятельствах были вовлечены в деятельность скам-центров и чем конкретно там занимались.

Это значительно осложняет установление каналов незаконного рекрутинга и выявление лиц, которые могут стоять за организацией таких схем. Поэтому сотрудничество самих граждан с правоохранительными органами имеет большое значение для расследования подобных случаев.

— Насколько велика проблема в мировом масштабе?

— Здесь важно не смешивать разные показатели.

По оценкам Международной организации по миграции, масштабы деятельности скам-центров в Юго-Восточной Азии исчисляются сотнями тысяч человек.

В материалах МОМ за 2026 год говорится, что более 300 тысяч человек из более чем 80 стран мира были вовлечены в деятельность скам-центров и удерживались в их сетях, преимущественно в Мьянме, Камбодже и Лаосе. При этом не следует автоматически считать всех этих людей жертвами торговли людьми, обстоятельства их участия могут различаться.

Важно также подчеркнуть: 300 тысяч — это не число людей, которые ежегодно становятся жертвами скам-центров. Достоверной мировой статистики по числу новых жертв за один год на сегодня нет.

Есть отдельные официальные показатели.

Например, ранее МОМ оценивала в 120 тысяч и более число людей, которые потенциально могли стать жертвами торговли людьми и оказаться в скам-центрах только в Мьянме. В 2023 году организация выявила и оказала помощь 517 жертвам торговли людьми в Мьянме, при этом 33 процента из них были связаны с принудительной преступной деятельностью в скам-центрах.

Кроме того, в 2025-м через Таиланд из скам-центров Мьянмы бежали более 17 тысяч предполагаемых жертв торговли людьми из более чем 42 государств. Но это показатель конкретного маршрута и также не отражает общий мировой поток.

Поэтому сегодня корректнее говорить о сотнях тысяч людей, вовлеченных в деятельность скам-центров в регионе, и отдельно о выявленных случаях торговли людьми, поскольку единой достоверной мировой статистики по ежегодному числу новых жертв пока нет.

— Какие страны являются основными направлениями?

— Основная проблема со скам-центрами сегодня связана с Юго-Восточной Азией. Международные организации документируют деятельность таких центров прежде всего в Мьянме, Камбодже и Лаосе, а также в ряде других стран региона, включая Малайзию и Филиппины.

Особое внимание уделяется приграничным районам Мьянмы, где сочетание вооруженного конфликта, слабого контроля и деятельности транснациональных преступных групп создает условия для функционирования крупных так называемых скам-центров. По данным МОМ, значительная часть таких центров в Мьянме расположена именно в приграничных районах с Китаем и Таиландом.

При этом важно понимать, что проблема не ограничивается одной страной. ООН указывает на наличие скам-центров в Камбодже и Лаосе, а также в других государствах региона.

Кроме того, Таиланд в ряде случаев используется как транзитная страна: людей могут сначала привлечь под видом работы в Таиланде, а затем незаконно переместить через границу в другое государство.

Поэтому гражданам Кыргызстана необходимо осторожно относиться к предложениям о работе не только в Мьянме, но и в других странах Юго-Восточной Азии, особенно если условия трудоустройства выглядят подозрительно или не позволяют заранее проверить работодателя и место работы.

— Есть ли у кыргызстанцев какие-то особенности маршрута?

— По имеющимся материалам можно выделить несколько характерных направлений. В одном случае маршрут проходит через Таиланд: из Кыргызстана человек выезжает в Таиланд, после чего его переправляют в Мьянму, где он оказывается в скам-центре.

Другой вариант — через Камбоджу. В этом случае человек выезжает из КР непосредственно в Камбоджу, где затем оказывается в скам-центре.

При этом конкретные маршруты могут различаться в зависимости от обстоятельств и организаторов перевозки.

— Почему люди соглашаются на такие предложения?

— В первую очередь людей привлекает обещание высокого заработка и относительно простых условий труда.

Им могут предлагать зарплату значительно выше той, на которую человек рассчитывает у себя дома. Кроме того, обещают оплатить перелет, предоставить жилье и питание, а также помочь с оформлением необходимых документов.

Особенно настораживать должно сочетание нескольких факторов: высокая зарплата, минимальные требования к кандидату, оплаченная дорога и гарантированное жилье.

При этом рекрутеры стараются создать впечатление вполне легального трудоустройства. Они могут показывать фотографии офисов, переписки якобы с сотрудниками компании, договоры, страницы организаций в социальных сетях и другие материалы, которые должны убедить человека в надежности предложения.

— Что должно насторожить человека еще до поездки?

— Есть несколько очевидных признаков, на которые стоит обратить внимание:

необоснованно высокая зарплата при отсутствии соответствующего образования или опыта;

работодатель не предоставляет полное юридическое название компании, адрес офиса и официальный трудовой договор либо уклоняется от ответа на эти вопросы;

предлагают въехать в страну по туристической или безвизовой схеме, хотя человек фактически едет на работу;

рекрутер просит передать ему паспорт или говорит, что необходимые документы будут оформлены уже после приезда;

предлагают сначала прилететь в одну страну, а затем обещают организовать переезд в другую, особенно если речь идет о неофициальном пересечении границы.

И наконец, серьезным тревожным сигналом является просьба не рассказывать родственникам подробности поездки или не сообщать консульству о месте работы.

— Что должен сделать человек перед поездкой?

— Прежде всего самостоятельно проверить работодателя и не ограничиваться той информацией, которую предоставляет рекрутер.

Нужно получить официальное название компании, ее адрес, контактные данные и регистрационные сведения, а затем убедиться, что фирма действительно существует.

До поездки необходимо получить письменный трудовой договор и проверить, соответствует ли тип визы предполагаемой работе. Также важно самостоятельно изучить правила трудоустройства в стране назначения.

Стоит заранее передать родственникам копии паспорта, визы, трудового договора, билетов и контактов работодателя. Электронные копии документов лучше дополнительно сохранить в электронной почте или облачном хранилище.

Ни в коем случае не следует передавать паспорт неизвестным лицам или соглашаться на нелегальное пересечение границы.

Перед поездкой также желательно связаться с дипломатическим представительством Кыргызстана в стране назначения и уточнить возможные риски и порядок действий в чрезвычайной ситуации.

И главное — не стоит принимать решение только на основании переписки в Telegram, WhatsApp, Instagram или Facebook. Любое предложение о работе необходимо проверять по независимым официальным источникам.

— А если человек уже приехал и понял, что оказался в опасной ситуации?

— Главное — не ждать, пока ситуация станет критической.

Если у человека отобрали паспорт, ограничивают свободу передвижения, требуют заниматься мошенничеством, угрожают или не позволяют покинуть место работы, необходимо как можно быстрее связаться с дипломатическим представительством Кыргызстана или компетентными органами страны пребывания.

Важно сохранить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение человека: номер телефона, геолокацию, фотографии, переписку, данные работодателя, название компании, номера автомобилей, адреса и имена посредников.

Если есть возможность безопасно поддерживать связь с родственниками, необходимо регулярно сообщать им о своем местонахождении и передавать имеющуюся информацию.

— Что можно сказать тем гражданам Кыргызстана, которые сейчас получают предложения о работе в Таиланде, Камбодже, Лаосе или Мьянме?

— Главное — не торопиться соглашаться на предложение только потому, что обещают высокую зарплату и оплачивают дорогу. Любую такую вакансию необходимо тщательно проверить до поездки: установить реального работодателя, получить официальный трудовой договор, проверить условия въезда и трудоустройства и убедиться, что работа действительно соответствует заявленным условиям.

Если предложение предполагает поездку через третью страну, передачу паспорта, нелегальное пересечение границы или отказ работодателя представить официальные документы, это серьезные основания отказаться от такой поездки и обратиться за консультацией в дипломатическое представительство Кыргызстана.

— Какой главный вывод можно сделать из уже известных случаев с гражданами Кыргызстана?

— Главный вывод заключается в том, что риск начинается задолго до того, как человек оказывается в скам-центре. Он может возникнуть уже на этапе получения сомнительного предложения о работе.

Во многих случаях все начинается с привлекательной вакансии и обещания высокой зарплаты. Затем следует поездка в Таиланд, Камбоджу или другую страну, после чего человек может столкнуться с незаконным перемещением, изъятием паспорта и принуждением к работе.

Поэтому я бы рекомендовал гражданам Кыргызстана перед любой поездкой на работу за рубеж сначала самостоятельно проверить работодателя, получить официальный трудовой договор, проверить визу и условия трудоустройства, а также заранее сообщить родственникам маршрут поездки и контакты работодателя.

Особенно осторожными нужно быть, если вам обещают необычно высокую зарплату без соответствующих требований к квалификации, предлагают оформить документы уже после приезда, просят передать паспорт или говорят, что сначала нужно прилететь в одно государство, а затем переехать в другое.

Важно помнить: если предложение кажется слишком выгодным, не нужно бояться отказаться от него и потратить дополнительное время на проверку.

Несколько дней проверки до поездки могут предотвратить ситуацию, из которой после выезда выбраться значительно сложнее.

И еще один принципиальный момент: не следует скрывать от родственников информацию о поездке и месте работы. Близкие должны знать, куда человек едет, к кому он едет, где будет жить и с кем поддерживать связь. Это может иметь решающее значение, если связь с человеком внезапно прервется.

Если предложение вызывает сомнения, лучше до поездки обратиться за консультацией в дипломатическое представительство Кыргызстана и проверить информацию по независимым официальным источникам.