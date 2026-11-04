Сажать или штрафовать? Как наказывать за мелкие взятки

История о том, что мужчину осудили на два года за попытку передать взятку в размере 2 тысяч сомов вызвала общественный резонанс. Даже президент страны заявил, что сажать человека в тюрьму из-за такой суммы — позор.

Между тем в суде объяснили, что назначили минимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом. Кыргызстанцы задались вопросом, стоит ли менять закон, чтобы за подобные преступления следовало более мягкое наказание?

Кейс, поставивший вопрос ребром

По версии следствия 59-летний Доодарбек Абдурахманов пытался передать инспектору 2 тысячи сомов. В июле сын осужденного обратился к властям с просьбой о справедливости. По его словам, семья является этническими кыргызами и переехала на родину из Таджикистана.

Как рассказал Ширинбек Абдурахманов, отец на тот момент стал гражданином КР всего как месяц и еще плохо ориентировался в местных законах. Он хотел заплатить за штрафстоянку скутера, на котором остановили его 16-летнего сына.

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«Когда отец сидел в кабинете, сотрудник попросил его подойти ближе и присесть рядом. Затем начал говорить о протоколе и штрафе. Отец спросил, что такое протокол, поскольку не знал. На тот момент он являлся гражданином Кыргызстана только месяц. Раньше никогда не сталкивался с подобными ситуациями и не управлял техникой. Он подумал, что деньги надо заплатить за штрафстоянку, достал из кармана 2 тысячи сомов. В этот момент в кабинет вошли оперативники и задержали его», — рассказывал Ширинбек Абдурахманов.

Доодарбека Абдурахманова осудили 28 мая. Первоначально Токмокский городской суд оправдал мужчину, однако прокуратура обжаловала это решение.

Чуйский областной суд, рассматривавший дело в течение семи месяцев, отменил оправдательный приговор и назначил ему два года лишения свободы. Верховный суд оставил приговор в силе.

В конце октября Ширинбек Абдурахманов обратился за помощью к президенту Садыру Жапарову и рассказал ему историю отца.

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«Если бы речь шла о крупной взятке — другое дело. А из-за 2 тысяч сомов человека посадить — это позор», — заявил глава государства.

После общественного резонанса Чуйский областной суд выступил с разъяснением.

Подозреваемый передал 2 тысячи сомов сотруднику дорожной милиции за возврат мотоцикла сына без оформления материалов о нарушении. Его вина подтверждена аудио- и видеозаписями и другими доказательствами, заявили в суде.

Также пояснили, что согласно статье 345 Уголовного кодекса КР за дачу взятки предусмотрено от 2 до 5 лет лишения свободы. Штраф и другие виды наказания не предусмотрены, поэтому мужчине назначили минимальный срок — 2 года.

Мнения юриста и депутата

Юрист Замир Жоошев считает, что необходимо пересмотреть законодательство в части ответственности за взяточничество во всех его формах — получение, вымогательство, посредничество и дача.

«Один человек дал взятку в размере 2 тысяч сомов, другой — 50 тысяч, третий — несколько миллионов. Безусловно, каждый должен отвечать за совершенное преступление. Однако разумно ли, что во всех этих случаях суд лишен возможности назначить штраф вместо тюремного срока?» — говорит он.

По его словам, до января 2025 года УК КР за участие в приеме-передаче взятки предусматривал штраф от 300 тысяч до 2,5 миллиона сомов в зависимости от размера взятки и иных обстоятельств преступления. Однако после внесения изменений этот альтернативный вид наказания исключили, оставив в виде наказание только лишение свободы.

« «Строгость наказания должна зависеть прежде всего от размера взятки, а также от обстоятельств преступления и его последствий». Замир Жоошев

Замир Жоошев привел в пример опыт России, Казахстана и Узбекистана. В этих государствах штрафы предусмотрены за дачу взятки и посредничество, а также за получение взятки должностным лицом. В России также существует отдельная статья за мелкое взяточничество — на сумму не более 10 тысяч рублей.

Уголовный кодекс КР устанавливает, что цели наказания — способствовать исправлению осужденного, предупреждению новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. При этом более строгое наказание следует применять лишь тогда, когда менее строгое не способно обеспечить достижение этих целей.

«Поэтому полагаю нужным предусмотреть возможность назначения денежных штрафов за взяточничество, связанное с небольшими суммами. Например, за взятку в 30 тысяч сомов суд мог бы назначить штраф в размере 300 тысяч сомов. Человек понесет ощутимую финансовую потерю, но не будет лишен свободы, если в этом нет необходимости», — говорит Замир Жоошев.

Юрист отмечает, что сумма взятки не должна быть единственным критерием при вынесении решения.

Например, нетрезвый водитель предлагает сотруднику дорожной милиции небольшую взятку, чтобы избежать ответственности и продолжить движение, подвергая опасности жизни других людей. В подобных случаях более строгое наказание может быть оправданным независимо от размера взятки.

Эксперт также предлагает законодательно закрепить дополнительную меру предупреждения коррупции — обязательное опубликование на официальном сайте Верховного суда КР списка лиц, осужденных за коррупционные преступления.

Эти сведения должны регулярно обновляться и оставаться в открытом доступе до погашения судимости. Такая публичность, по его мнению, станет дополнительным сдерживающим фактором.

«Справедливость наказания измеряется не количеством лет, проведенных человеком за решеткой. Поэтому закон должен предоставлять суду возможность назначать соразмерное наказание», — заключил Замир Жоошев.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев также считает, что вопрос ответственности за дачу взятки требует обсуждения. По его словам, суд выносит приговор в соответствии с Уголовным кодексом и не может произвольно выбирать статью или наказание. В этой ситуации от судьи мало что зависит: он может назначить лишь минимальную санкцию, предусмотренную законом.

«Есть, конечно, вопрос справедливости, если ты даешь взятку и за это тебя на два года лишают. Тут уже вопрос такой: а нужно ли наказывать того, кто дает взятку? Может быть, мы будем наказывать того, кто берет взятку, а тех, кто дает взятку, можно привлекать к общественным работам. Вот это было бы, мне кажется, правильно. И тут не важно: 2 тысячи сомов, 2 тысячи долларов», — заявил депутат.

По словам депутата, в коррупции всегда заинтересованы две стороны — тот, кто дает, и тот, кто берет взятку.

Бекешев считает, что человек, давший взятку, должен нести ответственность, но вместо тюремного срока можно предусмотреть общественные работы.

«Тот, кто дает, должен понимать, что он будет в случае чего не сидеть в тюрьме, а будет работать и отрабатывать свою глупую ошибку. Но сажать за это в тюрьму, по-моему, не есть хорошо. Почему? Потому что тюрьма не исправляет, тюрьма, наоборот, делает еще хуже», — сказал Дастан Бекешев.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году по статье «Дача взятки» в стране было возбуждено 234 уголовных дела.